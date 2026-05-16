Оккупанты коварно атаковали Харьков: вспыхнули пожары, есть пострадавшие. Фото

Вечером в пятницу, 15 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову и пригороду. В результате обстрелов два человека пострадали, вспыхнули пожары.

Видео дня

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что РФ атаковала Новобаварский и Основянский районы Харькова.

В ГСЧС сообщили, что было зафиксировано три попадания, в результате которых возникли пожары. Самое большое возгорание произошло на гражданском предприятии в селе Котляры Харьковского района – там горело складское здание.

На местах событий работали оперативные подразделения, пиротехники и психологи ГСЧС.

Пострадали два человека, среди которых 33-летняя женщина в Основянском районе, которая была госпитализирована.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 мая оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. Российские ударные БпЛА ударили по Шевченковскому и Салтовскому районам города. Есть много пострадавших, среди которых дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!