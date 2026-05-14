Россия нанесла удар по Харькову: много пострадавших, некоторые в тяжелом состоянии. Фото

14 мая оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. Российские ударные БПЛА ударили по Шевченковскому и Салтовскому районам города.

Предварительно известно, что в результате удара по Шевченковскому району пострадали 14 человек. Еще трое – в Салтовском районе. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

12 жителей Харькова госпитализировали в больницы со взрывными травмами. Двое горожан находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 14 мая Россия осуществила массированную атаку по Украине ракетами и дронами. Накануне оккупанты запустили сотни БПЛА и ударили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а ночью продолжили обстрел баллистическими и крылатыми ракетами.

В Киеве ракета попала в многоэтажку в Дарницком районе. Спасатели эвакуировали 10 человек, продолжаются поиски пострадавших под завалами. По состоянию на 7:30 известно о 31 пострадавшем, среди них ребенок, а также об одном погибшем.

На Киевщине последствия обстрелов зафиксировали в шести районах. Больше всего пострадал Бориспольский район, где травмировались пять человек. Повреждены дома, предприятия, автомобили, в нескольких районах возникли пожары.

На Черниговщине россияне атаковали энергетическую инфраструктуру. В Черниговском районе поврежден энергообъект, без света остались более 31 тысячи абонентов.

В Полтавской области под ударом оказался Кременчугский район. Повреждено оборудование промышленного предприятия, транспорт, складские помещения и частные дома. Информации о пострадавших по состоянию на утро не поступало.

Напомним, в ночь на 14 мая российские войска массированно ударили по Одесской области ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два человека, а под ударами оказались объекты портовой инфраструктуры.

Также OBOZ.UA сообщал, в ночь на 14 мая противник атаковал Украину 675 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас, барражирующих боеприпасов "Бандероль" (2 ед.), дронов-имитаторов типа "Пародия" (с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым).

Также враг применил три аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал"(район пуска – Липецкая область РФ); 18 баллистических ракет Искандер-М/С-400(районы пуска – Брянск, Курск); 35 крылатых ракет Х-101 (район пуска – Вологодская область РФ).

