Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-160 с аэродрома 'Украинка': возможны пуски крылатых ракет

Россия, вероятно, готовится к очередному массированному ракетному удару по территории Украины в ночь на 14 мая. Зафиксирована активность стратегической авиации РФ и взлет четырех бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома "Украинка" на Дальнем Востоке.

Видео дня

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Украинцев призывают внимательно следить за сообщениями Воздушных сил и не игнорировать сигналы тревоги.

В России зафиксировали активность стратегической авиации

По данным мониторинговых каналов, сейчас наблюдается сразу несколько признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке России к масштабному ракетному удару по Украине.

В частности, речь идет об активизации стратегической авиации и перемещении самолетов-носителей крылатых ракет.

Так, с аэродрома "Украинка", ключевой базы дальней авиации РФ на Дальнем Востоке, в воздух поднялись четыре стратегических ракетоносца Ту-160.

По оценкам мониторинговых ресурсов, на пусковые рубежи самолеты могут выйти около 02:00 ночи.

Именно после этого времени существует вероятность запуска крылатых ракет в направлении Украины.

Официального подтверждения от Воздушных сил ВСУ по подготовке ракетной атаки пока нет.

Ту-160 – основной носитель ракет Х-101

Ту-160 является одним из главных самолетов стратегической авиации России, который используется для запуска крылатых ракет большой дальности, в частности Х-101 и Х-555. Он способен нести до 12 таких ракет в двух внутренних отсеках

Во время предыдущих массированных атак именно такие бомбардировщики неоднократно применялись для ударов по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре.

Мониторинговые каналы и военные обозреватели призывают граждан внимательно следить за сообщениями Воздушных сил и не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае ракетной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 13 мая начали масштабную комбинированную воздушную атаку по Украине. На местах прилетов возникли пожары, есть жертвы и раненые. Удар имеет волновой характер и может продолжаться длительное время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!