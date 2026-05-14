'Это точно не действия тех, кто считает, что война идет к завершению': Зеленский рассказал о последствиях удара РФ по Украине. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар РФ по территории Украины. По словам главы государства, это точно не действия тех, кто считает, что война идет к завершению.

Также президент заявил, что партнеры Украины не должны молчать об этом ударе. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Реакция на террор

Зеленский рассказал, что в Киеве продолжается спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке. Президент констатировал, что под завалами могут быть еще люди.

По словам Зеленского, в Киеве зафиксированы повреждения на 20 локациях – обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая гражданская инфраструктура. Также есть разрушения в Киевской области, были террористические удары по энергетике в Кременчуге, портовой и жилой застройке в Одесской области.

"Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и громад. Это точно не действия тех, кто считает, что война идет к концу", – заявил президент Украины.

Просьба о помощи

После очередной российской террористической атаки Зеленский подчеркнул, что партнеры Украины не должны молчать об этом ударе. Также президент в очередной раз призвал союзников помогать Украине в борьбе с российскими атаками и оказывать давление на Москву.

"И так же важно продолжать поддержку защиты нашего неба. Программа PURL нужна, чтобы Украина могла оградиться от таких ударов баллистики. И так же в интересах всех, кто стремится к миру, нужно продолжать давление на Россию. Спасибо всем, кто вместе с Украиной", – написал Зеленский.

Напомним, 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. Вследствие вражеского обстрела в Дарницком районе столице зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Вследствие удара часть дома разрушена, спасатели ищут под завалами людей.

В Ивано-Франковске во время российской атаки дрон попал в жилой дом на улице Коновальца, после чего там разгорелся пожар. Пострадали девять человек: трое из них попали в больницу, шестеро отказались от госпитализации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду, 13 мая, российские оккупационные войска атаковали дронами Смелянскую общину в Черкасской области. В результате атаки травмированы три человека, они доставлены в больницу.

