Россия атаковала "Шахедами" Ивано-Франковск, есть попадание в жилую многоэтажку: первые подробности

В среду, 13 мая, в Ивано-Франковске в результате российской атаки зафиксировано попадание в жилой дом на улице Коновальца. Известно о повреждении многоэтажки и пострадавших жителях. Известно, что погибших нет, однако есть раненые.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. О последствиях атаки сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

В результате атаки повреждена многоэтажка, в здании возник пожар, который ликвидируют спасатели. Жителям советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до ее завершения, поскольку опасность продолжается.

Руслан Марцинкив прокомментировал вражескую атаку с места событий.

"К сожалению, имеем попадание в жилой дом на улице Коновальца. Слава Богу, предварительно без жертв. Есть пострадавшие, но без погибших. Чрезвычайники сейчас тушат пожар, оказывается первая медицинская помощь. Очень прошу всех реагировать на тревогу – здесь было много людей и детей. Спасибо полиции, спасателям и медикам за быструю работу и за то, что оперативно спасли людей из дома", – заявил глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Часть жителей была эвакуирована, а службы продолжают работать на месте удара. Воздушная тревога в регионе продолжается, существует угроза повторных атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду, 13 мая, российские оккупационные войска атаковали дронами Смелянскую общину в Черкасской области. В результате атаки травмированы три человека, они доставлены в больницу.

