Оккупанты атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области: есть раненые. Фото

В ночь на 14 мая российские войска массированно ударили по Одесской области ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадали два человека, а под ударами оказались объекты портовой инфраструктуры.

Последствия ударов преодолевали спасатели и другие службы. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Предварительно известно, что оккупанты совершили две волны атак ударными дронами. В результате обстрелов повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт.Кроме того, повреждения получил один из этажей многоэтажного дома.

Также известно о двух пострадавших людях. Речь идет о мужчинах в возрасте 33 и 70 лет. Обоих госпитализировали в больницу.

Пожары, которые вспыхнули в результате атаки, ликвидировали сотрудники ГСЧС. По состоянию на момент публикации, на местах устраняют последствия атаки.

По факту совершения очередного военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины), Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование.

Впоследствии в пресс-службе ГСЧС сообщили, что все пожары ликвидировали. К работам привлекли 60 чрезвычайников и 16 единиц спецтехники.

Напомним, страна-террорист Россия осуществила очередной массированный ракетный удар по территории Украины в ночь на 14 мая. Атака началась накануне, когда в течение 13 мая оккупанты запустили по Украине сотни БПЛА и ударили вечером гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". В течение ночи атака продолжалась, но в дополнение к дронам россияне запустили десятки баллистических и крылатых ракет. OBOZ.UA рассказал о последствиях атаки в разных областях Украины.

Также сообщалось, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

