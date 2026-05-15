Оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Одесской области: есть раненые. Фото

В ночь на 15 мая российские захватчики нанесли ракетно-дроновой удар по Одесской области. В результате атаки пострадали семь человек, из которых один в тяжелом состоянии.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер. Целью российской атаки стали гражданские объекты – жилой сектор, предприятия, транспортная инфраструктура.

Что известно

"Этой ночью Россия терроризировала Одесскую область комбинированными ракетно-дронными ударами. Целью стали объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилой сектор и предприятия. К сожалению, два человека пострадали", – написал Кипер.

Он отметил, что в результате атаки российских оккупантов повреждения получили четыре частных жилых дома, а также технические сооружения, нежилой дом, кроме того, пострадали хозяйственное и административное здания, повреждены легковые автомобили.

И добавил, что на местах событий работают соответствующие экстренные и коммунальные службы, которые устраняют последствия.

Позже начальник Одесской ОГА написал, что враг продолжает комбинированно атаковать регион, в частности зафиксированы попадания в объекты гражданской и транспортной инфраструктуры. По состоянию на 10:15 утра известно о семи пострадавших людях, из которых один в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, пострадали семь человек. Один человек в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Прошу жителей до отбоя воздушной тревоги находиться в безопасных местах", – сообщил Кипер.

Ранее оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Так, в ночь на 14 мая российские войска массированно ударили по Одесской области ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадали два человека, а под ударами оказались объекты портовой инфраструктуры.

Известно, что оккупанты совершили две волны атак ударными дронами. В результате обстрелов повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Кроме того, повреждения получил один из этажей многоэтажного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате очередной атаки вражеских беспилотников вечером 14 мая в Одесской области была повреждена энергетическая инфраструктура в Белгород-Днестровском районе. Из-за этого без электроснабжения временно остались более 15 тысяч абонентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!