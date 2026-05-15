Россия нанесла удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье: есть жертва и пострадавшие. Фото
15 мая российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки один человек погиб, еще трое – ранены, они находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. Атаке подвергся объект промышленной инфраструктуры, над городом поднимается дым.
Что известно
В результате российского удара повреждена цистерна с горюче-смазочными материалами, из-за чего возник пожар, над городом виден черный дым.
"Россияне атаковали объект промышленной инфраструктуры. Повреждена цистерна с горюче-смазочными материалами, возник пожар", – написал Федоров.
Позже он отметил, что в результате российского удара один человек погиб, еще три человека – мужчины в возрасте 54, 60 и 63 года – ранены. Они получили взрывные травмы и госпитализированы в больницу, их состояние медики оценивают как тяжелое. Количество пострадавших еще уточняется.
"Все получили взрывные травмы. Состояние – тяжелое. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением медиков", – написал Федоров.
В ГСЧС добавили, что также загорелся грузовик и легковые автомобили.
На месте происшествия продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, работают все экстренные службы города.
