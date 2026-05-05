Россия атаковала Запорожье КАБами и беспилотниками: разрушены жилые дома, количество погибших возросло до девяти. Фото и видео

Российские оккупанты 5 мая нанесли удары по Запорожью управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В результате атаки разрушены жилые дома, погибли люди, есть раненые.

Информацию об обстреле первым обнародовал начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в своем официальном Telegram-канале. Он сообщил, что враг атаковал город КАБами, в частности несколько предприятий, и добавил: "Информация о пострадавших уточняется".

На опубликованных кадрах видны пожары в разных частях города. Горели автомобили, здание магазина и территория предприятия. Спасатели сразу начали ликвидацию возгораний, хотя ситуация оставалась напряженной.

В ГСЧС уточнили, что после авиаудара занялась станция технического обслуживания с более чем десятью автомобилями, а также поддоны на территории частного предприятия. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Полиция сообщила о более масштабных потерях. По их данным, российские военные нанесли по меньшей мере четыре удара управляемыми авиабомбами по жилому району областного центра. Под обстрел попали объекты инфраструктуры, СТО и автомойка.

Когда на места попаданий прибыли экстренные службы, российские террористы направили туда ударные беспилотники. В полиции отметили, что в результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения. На местах работают парамедики, следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и спасатели.

Количество погибших возросло до 9 человек

По состоянию на 18:58 ГСЧС Украины сообщила, что количество погибших в результате авиаудара по Запорожью возросло до девяти человек. Два человека получили ранения, а пострадавший, которого спасатели деблокировали из-под завалов, скончался в больнице. Спасатели ликвидировали все очаги пожаров на местах попаданий.

Психологи ГСЧС оказали помощь 38 людям, среди которых шестеро детей и два маломобильных лица. На местах событий работают все экстренные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-террорист ночью атаковала Запорожье ударными беспилотниками 4 мая. В результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека, повреждены автозаправочная станция и жилой дом. Иван Федоров в своем официальном Telegram-канале уточнил, что первые взрывы прогремели около 22:00 и что среди пострадавших есть работница АЗС.

