В Генштабе подтвердили поражение НПЗ 'Киришиский' и ряда других объектов врага. Фото и видео

В ночь на 5 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам военно-экономической инфраструктуры России. Украинские военные подтвердили поражение ряда важных предприятий, в частности нефтеперерабатывающего завода и завода, обеспечивающего производство компонентов для высокоточного вооружения.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там отметили, что операции направлены на ослабление возможностей российской армии продолжать боевые действия.

Удар по заводу в Чебоксарах

В Генштабе сообщили о поражении завода "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары (республика Чувашия, РФ). Предприятие специализируется на производстве ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo.

Речь идет, в частности, об адаптивных антенных решетках "Комета", которые используются в дронах-камикадзе типа Shahed, крылатых и баллистических ракетах, а также в модулях коррекции для авиабомб. В Генштабе подчеркивают, что эти технологии Россия применяет для ударов по территории Украины, включая гражданские объекты.

Поражение НПЗ в Ленинградской области

Также подтвержденопоражение инфраструктуры нефтеперерабатывающего завода "Киришский" в Ленинградской области РФ. После попадания на территории предприятия возник пожар.

По предварительным данным, этот НПЗ имеет стратегическое значение для обеспечения российских оккупационных войск горюче-смазочными материалами.

Другие пораженные объекты

Кроме того, в течение суток украинские подразделения поразили еще ряд целей. Среди них – полевой склад горюче-смазочных материалов в районе Медвежьего на временно оккупированной территории Луганщины, командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Смелое, а также радиолокационная станция "Каста" вблизи Елисеевки в Запорожской области.

Также сообщается о поражении склада материально-технического обеспечения вблизи Донецка.

В Генштабе отмечают, что эти действия направлены на системное ослабление логистики, управления и производственных возможностей российской армии. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

