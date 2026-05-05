Блог | Минобороны России пугает страшным ударом по центру Киева 9 мая
Но нам не нужно этого особо бояться. И вот почему:
Далее текст на языке оригинала.
1. Путін, схоже досі не отримав гарантій від США в тому, що Вашингтон не допустить удару по Москві 9.05.2026. Розмова з Трампом, як мінімум, поки не допомогла Путіну
2. Путін реально наляканий і заява Міноборони виглядає жалюгідною.
3. Будь -який удар крім ядерного – не матиме жодного значення. Бо ми за ці роки пережили сотні масованих ударів. Вони були до цього 9 травня. Вони, на жаль, будуть і після цього 9 травня.
4. А тепер найголовніше: ядерний удар Путін не зробить. Не зробить, бо він сцикун. Він розуміє, що ядерний удар - це кінець його правління.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...