Момент удара 'Фламинго' по предприятию ВПК в Чувашии попал на видео: поднялась стена огня

В ночь на 5 мая российские Чебоксары подверглись ракетному удару. Украинские " Фламинго" попали по предприятию военно-промышленного комплекса.

Момент попадания сопровождался мощным пожаром, который попал на видео. Соответствующие кадры в сети опубликовали россияне.

Что предшествовало

В ночь на 5 мая ракеты атаковали предприятие АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро" в Чебоксарах, столице Чувашской Республики РФ.

По данным Telegram-канала "Dnipro Osint Тыква", зафиксировано попадание ракеты FP-5 "Фламинго" по этому заводу. Позже появилась информация о попадании по цеху или административному зданию предприятия, которое уже ранее подвергалось атакам дронов.

По данным ГУР, предприятие производит навигационные модули "Комета" для российских беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Также оно изготавливает адаптивные антенны, которые применяются в ударных дронах типа "Шахед", модулях планирования и коррекции для авиабомб и другом высокоточном вооружении.

Напомним, в ночь на 5 мая в Ленинградской области страны-агрессора России прогремели взрывы. Под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез, что в городе Кириши.

Также OBOZ.UA сообщал, в Москве 4 мая снова зафиксировали появление неизвестных дронов. Их пытались перехватить российские военные, в том числе с помощью вертолетов, в частности Ка-52. О дронах стало известно вечером, когда местные жители начали активно публиковать видео в соцсетях.

