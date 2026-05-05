Россия ударила КАБами по центру Краматорска: по меньшей мере пятеро погибших, много раненых. Фото и видео

Российские террористы 5 мая, прямо перед началом "перемирия" продолжают наносить удары по мирным украинским городам. Враг атаковал КАБами Краматорск в Донецкой области. В результате удара есть по меньшей мере 3 погибших и 5 раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Также в сети обнародовали кадры с последствиями вражеской атаки.

"Сегодня около 17:00 россияне сбросили 3 фугасные авиабомбы по центру Краматорска. К сожалению, есть по меньшей мере 3 погибших и 5 раненых – такая информация по состоянию на 17:50", – сообщил Филашкин.

На месте работают подразделения полиции и ГСЧС, коммунальные и медицинские службы. Спасатели разбирают завалы, поэтому количество жертв, к сожалению, может расти.

"Раненым оказываем квалифицированную медицинскую помощь. Осматриваем жилые дома на наличие погибших и раненых. Устанавливаем объемы разрушений", – отметил глава ДОВА.

По состоянию на 18:40 количество погибших в Краматорске возросло до 5 человек.

Поскольку целью российских террористов стал центр города, повреждены многочисленные многоэтажки и машины. Спасательная операция продолжается.

"По состоянию на сейчас известно по меньшей мере о пяти раненых и пяти убитых людях. Искренние соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может стать больше. Сейчас на месте работают все службы: спасатели, медики – оказывают помощь людям", – сообщил Филашкин.

По состоянию на 19:00 возросло количество раненых. В Офисе Генпрокурора сообщили, что кроме пяти погибших, еще 9 человек получили ранения.

"У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Окончательные последствия вражеской атаки устанавливаются", – отметили в прокуратуре.

новость дополняется...