Россия ударила дронами по Запорожью: повреждены АЗС и дом, есть пострадавшие

Российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками вечером 4 мая. В результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека, повреждены автозаправочная станция и жилой дом.

Видео дня

О последствиях атаки сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем официальном Telegram-канале. Он уточнил, что взрывы прогремели около 22:00 и что среди пострадавших есть работница АЗС.

"Пострадала женщина – россияне снова атакуют Запорожье. Вражеские беспилотники атаковали АЗС. Пострадала операторка. Ей оказывается вся необходимая помощь", – отметил он.

По словам Федорова, впоследствии стало известно еще об одном раненом. Мужчина пострадал из-за повреждения многоквартирного дома, где взрывной волной выбило окна. Медики уже оказывают ему помощь. Ситуация развивалась быстро – сообщения о новых пострадавших появлялись почти сразу после первых взрывов.

Больше всего повреждений получила автозаправочная станция, куда попали беспилотники. Также повреждены окна в жилом доме. Количество пострадавших возросло до двух человек, оба получают медицинскую помощь.

Информация о других разрушениях уточняется.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-террорист продолжает атаковать мирные украинские города. В воскресенье, 3 мая, россияне, в частности, били по Запорожью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!