Украина объявляет режим тишины с 6 мая, в случае его нарушения будет действовать зеркально, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о режиме тишины, который начнется с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Украинская сторона будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

За время, которое осталось до него, реалистично обеспечить наступление тишины. Об этом Зеленский написал в Telegram.

"На сегодня, не было никакого официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях. Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины", – отметил он.

Глава государства обратился к российским руководителям, отметив, что им уже пора делать реальные шаги для завершения войны, начатой РФ, "если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на объявление Зеленского. Он отметил, что это очень важное и справедливое заявление, так как мир не может ждать до "парадов" и "праздников".

"Если Москва готова прекратить боевые действия, она может сделать это уже завтра вечером. Украина готова: в полночь с 5 мая на 6 мая. Это серьезное предложение прекратить войну и выбрать путь дипломатии", – заявил министр.

Он обратился ко всем нашим партнерам, всем миролюбивым государствам, всем штаб-квартирам международных организаций с просьбой поддержать этот призыв к прекращению боевых действий.

6 мая покажет, настроена ли Москва серьезно и чего она на самом деле хочет: мира или военных парадов, резюмировал Сибига.

Что предшествовало

Министерство обороны РФ "в соответствии с решением верховного главнокомандующего", диктатора Владимира Путина в одностороннем порядке объявило 8 и 9 мая днями так называемого перемирия. Россияне прямо заявили о том, что это связано с "празднованием" победы во Второй мировой.

Объявление об этом ведомство сделало в понедельник, 4-го числа. "Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", – написала пресс-служба и пригрозила обстрелять Киев, если Силы обороны атакуют Москву 9 мая.

Там выдали "предупреждение" для гражданского населения украинской столицы и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости "своевременно покинуть город".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России заявили о готовности нанести "серьезный и кратный" ответный удар в случае возможных атак во время празднования 9 мая в Москве. Такие заявления прозвучали на фоне возможной атаки украинских беспилотников на российскую столицу.

