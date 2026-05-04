В России пригрозили 'ударами возмездия' Украине в случае атаки на 9 мая

В России заявили о готовности нанести "серьезный и кратный" ответный удар в случае возможных атак во время празднования 9 мая в Москве. Такие заявления прозвучали на фоне возможной атаки украинских беспилотников на российскую столицу.

Ответ будет "неотвратимым" и значительно более мощным... Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ситуация в войне зависит от политического руководства Украины, и обвинил Киев в возможных атаках по территории РФ, включая гражданскую инфраструктуру.

Отдельно Колесник допустил необходимость превентивных мер – в частности ударов по местам, откуда могут запускаться дроны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские беспилотники теоретически способны достичь Москвы, что усиливает напряженность вокруг предстоящих мероприятий 9 мая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин сам попросил о перемирии на 9 мая, что является позитивным сигналом для Украины. Ведь к этому главу Кремля вынудило не желание запылить войну, а все меньшая способность российской ПВО защитить территорию РФ от ударов украинских дронов.

