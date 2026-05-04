Враг ударил по рынку и храму в Вольнянске: двое погибших, есть раненые. Фото

В Вольнянске в результате атаки российских беспилотников погибли два человека, еще четверо получили ранения. Вражеский удар вызвал разрушение гражданской инфраструктуры и пожары, которые уже ликвидированы.

Видео дня

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков. О последствиях вражеского обстрела сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Российские войска применили беспилотники для удара по городу, попав в район рынка и рядом с храмом. В результате атаки разрушены торговые павильоны, а также повреждены прилегающие здания. На местах возникли пожары, которые спасателям удалось оперативно ликвидировать.

Жертвами удара стали супруги – 51-летний мужчина и 62-летняя женщина. Их 31-летний сын получил ранения нижних конечностей и сейчас находится под наблюдением врачей.

Кроме этого, травмы получили еще три женщины в возрасте 32, 36 и 52 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также OBOZ.UA сообщал, что страна-террорист продолжает атаковать мирные украинские города. В воскресенье, 3 мая, россияне, в частности, ударили по Запорожью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!