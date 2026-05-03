Враг ударил по Запорожью: разгорелся пожар, среди раненых – ребенок

Страна-террорист продолжает атаковать мирные украинские города. В воскресенье, 3 мая, россияне, в частности, ударили по Запорожью.

В городе возник пожар в гаражных помещениях. Пострадали пять человек, среди раненых – ребенок. Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

"Вражеский удар по Запорожью вызвал пожар в гаражных помещениях. На месте работают соответствующие службы, территорию обследуют. Пять человек получили осколочные ранения. Среди них – ребенок, 12-летняя девочка", – рассказал предварительно детали атаки чиновник.

Напомним, что днем 3 мая оккупанты атаковали жилой квартал Днепра. Под вражеским ударом оказалось, в частности, общежитие. Пострадали восемь горожан, среди них 9-летняя девочка.

Кроме того, днем 3 мая российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Кривому Рогу. В результате атаки в городе начался пожар.

Также OBOZ.UA сообщал, что 3 мая российские войска нанесли удар по АЗС на Днепропетровщине. Вспыхнул пожар, горел грузовик, поврежден автобус, который перевозил около 40 детей. Известно о шести раненых, среди них – 10-летний мальчик и беременная женщина.

