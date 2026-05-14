Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области: в области фиксируют обесточивание

В результате очередной атаки вражеских беспилотников вечером 14 мая в Одесской области была повреждена энергетическая инфраструктура в Белгород-Днестровском районе. Из-за этого без электроснабжения временно остались более 15 тысяч абонентов.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он уточнил, что из-за удара захватчиков "пострадавших нет", но были обесточены 32 населенных пункта.

Одесская область без света

По состоянию на 21:00 энергетикам удалось восстановить электроснабжение для около 12 тысяч потребителей, отметил Олег Кипер.

"Энергетики принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения всем потребителям. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание", – сообщил глава Одесской ОГА.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Россия осуществила очередной массированный ракетный удар по территории Украины в ночь на 14 мая. Но атака началась еще накануне, 13 мая, когда оккупанты запустили по Украине сотни БПЛА и ударили вечером гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". В течение ночи атака продолжалась, но в дополнение к дронам россияне запустили десятки баллистических и крылатых ракет.

В ночь на 14 мая российские войска вновь массированно ударили по Одесской области ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадали два человека, а под ударами оказались объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, повреждения получил один из этажей многоэтажного дома.

