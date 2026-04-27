Украинские войска нашли уязвимость ПВО врага: в ISW оценили удары по объектам в России и оккупированном Крыму

Украина наращивает интенсивность ударов по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам россиян. Военные используют уязвимости перегруженной российской ПВО для поражения целей как на оккупированных территориях Украины, так и на международно признанной территории РФ – вплоть до Челябинска вв почти 2 тыс. км от украинской границы.

И ударная кампания Украины будет только набирать обороты, ведь россияне не могут усилить ПВО, а украинские производители стремительно наращивают производство ударных дронов. Сложившуюся ситуацию проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Украина поражает цели в России и оккупированном Крыму

Аналитики констатировали, что Украина продолжает использовать перегруженные российские системы противовоздушной обороны, чтобы бить по нефтяной инфраструктуре и военным объектам захватчиков на территории России и оккупированном Крыму.

Так, 26 апреля Генеральный штаб Украины отчитался, что украинские войска нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Ярославль. На заводе вспыхнул пожар.

Этот нефтеперерабатывающий завод способен перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо и авиационное топливо.

Заявления Генштаба подтверждают геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, которые зафиксировали пожары на нефтеперерабатывающем заводе. Украинские же OSINT-разведчики заявили о возможном поражении установки ЭЛОУ-АТ-4, ключевого агрегата для первичной переработки сырья.

"ISW обнаружила геолокационные доказательства того, что украинские войска нанесли не менее 10 ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре по всей России за последние две недели (примерно с 12 апреля)", – указано в материале.

В тот же день, 26 апреля, Служба безопасности Украины сообщила, что в ночь с 25 на 26 апреля украинские войска также нанесли удары по российской военно-морской базе и аэродрому Бельбек в оккупированном Севастополе, повредив большие десантные корабли типа "Ямал" проекта 775 и "Николай Фильченков" проекта 1171 (оба Черноморского флота [ЧФ]), разведывательный корабль "Иван Хурс", учебный центр ЧФ "Лукомка", штаб радиотехнической разведки войск ПВО России, береговую радиолокационную станцию МР-10М1 "Мыс-М1", самолет-перехватчик МиГ-31 и отдел технического обслуживания аэродрома Бельбек.

Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев признал украинские удары и заявил, что украинские войска провели одну из крупнейших ударных кампаний по Севастополю, запустив по меньшей мере 71 беспилотник в течение ночи.

Аналитики отметили, что примерно с марта этого года Силы обороны постоянно увеличивают дальность, объем и интенсивность своих ударных кампаний дальнего действия по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и на оккупированных территориях Украины. Недавно под удар попал даже Челябинск, расположенный более чем в 1800 км от границы Украины.

"Украинские войска, вероятно, будут продолжать использовать большую зону атаки глубокого тыла России и перегруженные российские средства противовоздушной обороны, чтобы наносить более частые и масштабные удары по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам, чему способствует увеличение производства отечественных беспилотников в Украине", – отметили в ISW.

Также аналитики признали, что увеличение доходов от нефти позволит Кремлю и дальше финансировать войну против Украины. При этом они указали на нюанс, который делает ситуацию для агрессора не радужной.

