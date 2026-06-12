Силы беспилотных систем Украины приступили к активному серийному применению модернизированных сверхтяжелых ударных дронов типа FP2 с боевой частью весом 200 килограммов. Данное технологическое решение по своей разрушительной эффективности фактически превосходит показатели двух высокоточных авиабомб GBU-39. При взрыве образуется мощная симметричная радиальная вспышка с ярким ядром и разлетом раскаленных обломков, фрагментов конструкций и искр, что отражает высокую энергию взрыва и соответствует компоновке осколочно-фугасной боевой части с термобарической.

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Термобарический эффект обеспечивает пробивание здания изнутри, где взрывная волна отскакивает от стен, резко повышает температуру и выжигает все живое. Эта партия беспилотников пока ограничена из-за более высокой стоимости, поэтому ее применение на фронтах является четким индикатором приоритетности оперативной задачи и необходимости ликвидации наиболее важных тыловых узлов противника.

Наиболее весомым недавним результатом применения этих систем стал удар по командному пункту 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й армии РФ в районе населенного пункта Сентяновка Луганской области. Тяжелый дрон FP2 полностью уничтожил комплекс сооружений, где находились старшие офицеры, связь, серверы, генераторы, рабочие места и антенны систем управления. Отсутствие длительной вторичной детонации четко подтверждает точечное поражение именно объекта управления, а не склада боеприпасов. Российские пехотинцы зафиксировали прилет и попытались сбежать, однако были ликвидированы, поскольку дроны летают быстрее, чем бегают солдаты оккупационной армии, не оставляя им никаких шансов. Этот эпизод демонстрирует масштабирование тактики, впервые опробованной во время атаки на центр ФСБ на Арабатской стрелке, где в результате шести прямых попаданий виллу Федеральной службы безопасности разнесло на куски с аналогичным фейерверкоподобным разлетом.

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Параллельно Силы обороны провели успешную комбинированную операцию с использованием украинских крылатых ракет "Нептун" и беспилотников по стратегическим объектам оккупантов в Севастополе. Первоочередным объектом поражения стало предприятие по производству, сборке, оснащению и подготовке российских морских беспилотных катеров. Этот комплекс, который враг пытался позиционировать как инструмент технологического могущества, оказался лишь анекдотичным и жалким косплеем украинских разработок Magura V5 и был полностью превращен в щепку. Вторым объектом удара стал крупный арсенал хранения оружия и военной техники Черноморского флота РФ в Стрелецкой бухте Севастополя. Там зафиксирована детонация около 20 складских ячеек, что, аналогично недавнему взрыву арсенала в Кронштадте, лишает флот боекомплекта и исключает возможность создания сухопутных суррогатов с корабельными пушками. Важная тактическая деталь: оккупанты визуально обнаружили обе волны запусков "Нептунов" и верифицировали ракеты по сообщениям в местных чатах вдоль всего маршрута, однако даже сверхплотная концентрация противовоздушной обороны Севастополя не смогла отразить атаку. Использование украинских ракет стоимостью по 5 миллионов долларов за единицу свидетельствует о системной огневой и логистической подготовке к полному топливному и операционному удушению Крыма.

Генштаб ВСУ также официально подтвердил успешное огневое поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который является одним из крупнейших на юге РФ и ежегодно перерабатывает 7 миллионов тонн нефти. Эта атака направлена на подрыв устойчивости топливного обеспечения российской армии, которая уже испытывает его острый дефицит. Кроме того, в Крыму, в районе населенного пункта Григоровка, уничтожен крупный склад хранения оперативно-тактических, разведывательных и ударных БПЛА. В ходе этой же серии ударов ликвидированы пять командных пунктов противника в Донецкой и Луганской областях, в частности на Покровском направлении, что приводит к дезорганизации террористических войск.

Наземная стратегия истощения транспортной логистики врага продемонстрировала вертикальный скачок потерь автомобильной техники: после рекордного показателя в более чем 8 000 уничтоженных единиц в прошлом месяце, ВСУ выходят на темп в 9 000 – 10 000 ликвидированных легковых и грузовых машин ежемесячно. Вместо того чтобы сосредоточиваться исключительно на живой силе, украинские подразделения уничтожают логистический транспорт, из-за чего многотысячная пехота теряет мобильность, снабжение боеприпасами и останавливается, становясь легкой мишенью. Последствия этой стратегии зафиксированы консервативным Институтом изучения войны (ISW), который подтвердил успешные контратаки и локальные продвижения ВСУ на Боровском направлении, а также успехи в тактической зоне на расстоянии до 10 километров от линии соприкосновения на направлении Константиновка — Дружковка.

Переход к массовому серийному производству собственных дальнобойных средств обеспечивает Украине стратегическое преимущество перед ограниченными западными поставками. Франко-британские ракеты Storm Shadow/SCALP EG, поставляемые в количестве всего 10–15 штук в месяц, способны уничтожать единичные объекты, однако бюрократические задержки союзников исключают гибкость их регулярного применения. Стабильное финансирование от Евросоюза, направленное непосредственно на украинский ВПК, позволило запустить производство отечественных систем, действующих как дроны-аналоги крылатых ракет.

Системное истощение логистики врага путем уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, арсеналов и транспортных узлов, в сочетании с высокоточными ударами по командным пунктам сверхтяжелыми дронами, лишает оккупационные войска мобильности, управляемости и материально-технического обеспечения. Эта интегрированная тактика, сочетающая тотальное огневое удушение тылов, трансформирует войну на истощение в последовательную кампанию по оперативной изоляции и дезорганизации российской группировки, создавая предпосылки для дальнейшего освобождения территорий.