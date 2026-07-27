Ядерное оружие РФ в критическом состоянии, враг применяет обедненный уран: Храпчинский объяснил, в чем опасность

Страна-агрессор Россия начала применять против Украины боеприпасы с обедненным ураном. Его главная опасность заключается не столько в радиоактивности, сколько в химической токсичности урана, который при взрыве превращается в пыль и может вызывать токсические отравления и поражения почек. Враг применяет подобные боеприпасы, поскольку они обладают сверхвысокой плотностью и большей пробивной способностью. В то же время, по ряду объективных причин применение ядерного оружия против Украины маловероятно. В частности, потому что техническое состояние ядерных боеголовок остается критическим вопросом, ведь их не проверяли на протяжении двух десятилетий.

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Грядущая зима может оказаться не менее сложной, чем предыдущая, но не только для украинцев, но и для россиян. Однако хорошая новость заключается в том, что Украина уже знает, к чему готовиться и как действовать. К тому же, возможности агрессора в плане ракетных атак ограничены – количество пусковых установок позволяет использовать одновременно не более 25 ракет. Следовательно, одномоментных "гигантских залпов" баллистики ожидать не стоит.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

– СБУ совместно с ГСЧС зафиксировали применение вражеской армией боеприпасов с элементами обедненного урана. Такие компоненты обнаружены в дронах "Герань-2", которыми силы РФ атаковали Черниговскую область в течение апреля–июня 2026 года. Насколько опасны такие боеприпасы?

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– Использование обедненного урана в авиационных ракетах серии Р-60, которыми оккупанты дооснащают БПЛА "Герань-2", основано на советских технологиях 1970-1980-х годов. При изготовлении боевых частей стержневого типа применялись сплавы обедненного урана благодаря их сверхвысокой плотности: это позволяло существенно повысить кинетическую энергию поражающих элементов для пробивания силовых элементов и обшивки авиатехники. Сегодня россияне кустарным образом монтируют эти снятые с консервации авиационные ракеты на ударные дроны, пытаясь задействовать имеющийся складской ресурс устаревших боеприпасов против украинских средств перехвата.

Ключевая опасность таких элементов заключается не в масштабном радиационном поражении, а в химической токсичности урана как тяжелого металла. Обедненный уран имеет слабый альфа- и бета-фон, однако при взрыве или горении боевой части он превращается в мелкодисперсную аэрозольную пыль. Попадание этой пыли в организм через дыхательные пути или микротравмы вызывает тяжелые токсические отравления и поражения почек, поэтому главный риск в местах падения таких БПЛА связан с необходимостью применения средств защиты органов дыхания во время осмотра и извлечения обломков.

– Как вы оцениваете опасность применения врагом тактического ядерного оружия в качестве "последнего аргумента" в ситуации, когда Кремлю крайне необходимо достичь своей минимальной цели – захвата Донецкой области в административных границах?

– Я оцениваю вероятность применения тактического ядерного оружия как крайне низкую, ведь Кремль сдерживают мощные внешние сдерживающие факторы, прежде всего со стороны Китая. Даже в случае попытки применить средства воздушного нападения или межконтинентальные баллистические ракеты, критическим остается вопрос технического состояния самих боеголовок – Россия более 20 лет не проводила даже лабораторных испытаний имеющихся ядерных ресурсов. К тому же, Украина уже существенно нарушила баланс архитектуры российской ядерной триады, нанеся успешные удары по элементам систем раннего предупреждения, центрам космической связи и последовательно сокращая вражеские авиационные возможности.

– О каких именно средствах тактического ядерного поражения может идти речь? Имеет ли Украина средства противодействия?

– Номенклатура российского тактического ядерного вооружения включает прежде всего баллистические и крылатые ракеты комплекса "Искандер-М", аэробаллистические "Кинжалы", крылатые ракеты воздушного и морского базирования – Х-102, Х-22/32, "Калибр", – а также специальные артиллерийские снаряды для систем крупного калибра – 2С7 "Пион", 2С4 "Тюльпан".

Формально большинство из этих носителей мы уже научились перехватывать, однако в случае с ядерной боевой частью принцип уничтожения коренным образом меняется. Классической ПВО здесь недостаточно – требуются исключительно современные комплексы ПРО, такие как Patriot PAC-3 или SAMP/T. Если для обычной ракеты достаточно взрыва противоракеты рядом с целью, то для ядерной боевой части необходимо лишь прямое кинетическое попадание, hit-to-kill, которое физически разрушает сам ядерный блок в воздухе. В противном случае, поврежденная осколками ракета упадет и взорвется в результате инициирования обычного взрывчатого вещества внутри боевой части, что приведет к масштабному радиологическому загрязнению территории по принципу "грязной бомбы". К тому же, систем ПРО у нас до сих пор недостаточно для создания сплошного купола над всей страной.

– Удары по складам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries вызвали значительную панику среди россиян. Как уничтожение этих объектов сказывается на оккупационной армии? Какие товары исключительно военного назначения проходят через эту сеть?

– Из-за жестких международных санкций Россия вынуждена обходить ограничения путем розничных закупок по всему миру под видом обычных покупателей для бытовых нужд, а гражданские маркетплейсы – прежде всего Wildberries и Ozon – стали основными логистическими каналами легализации и быстрой доставки такого "серого" импорта. Через эту сеть массово проходят товары двойного и чисто военного назначения: от гражданских и FPV-дронов и комплектующих для микроэлектроники до портативных средств РЭБ, тепловизоров, защищенных раций и тактического снаряжения. Соответственно, уничтожение складских комплексов этих ритейлеров не только провоцирует панику среди гражданского населения, но и напрямую разрушает децентрализованную логистику оккупационной армии, создавая острый дефицит критически важного оборудования непосредственно на линии боевого столкновения.

– Можно ли сказать, что удары по складам Wildberries являются также и ударами по логистическим маршрутам российской оккупационной армии?

– Да, это, безусловно, один из элементов поражения военной логистики, но важно понимать ее общий масштаб. Российская система снабжения чрезвычайно разветвленна: она простирается от прикрытия в виде гражданских маркетплейсов для "серого" импорта до целых железнодорожных поездов из Северной Кореи, массированных контейнерных поставок из Китая и масштабной внутренней логистики между ключевыми предприятиями российского ОПК. Уничтожение складов гражданских ритейлеров больно ударяет по оперативности поставок дефицитных технологий и снаряжения, однако это лишь одно из многих звеньев большой цепи, которая требует комплексного и системного поражения.

– Украинское руководство неоднократно предупреждало об опасности активизации атак врага на инфраструктуру нашей страны зимой. Более того, президент Зеленский заявил, что зима может стать переломным моментом. "У нас с вами два пути зимой. Первый путь – чтобы мы нашли возможность сесть за стол переговоров с Россией и закончили эту войну. Это приоритет. Альтернатива этому, которую всегда ищет не Украина, а Россия, – это расширение войны, усиление мобилизации". Как вы оцениваете степень опасности на данный момент? Как может измениться прогноз с приближением зимы?

– Стоит начать с того, что предстоящая зима будет не менее сложной и для самих россиян, однако, в отличие от врага, Украина уже четко понимает, что и как нужно делать. Наш главный ориентир – это укрепление собственной независимости и внутренних оборонных возможностей, а также активное взаимодействие с теми партнерами, которые так же, как и мы, осознают критичность угрозы и действуют прагматично.

С приближением осени и зимы оценка угрозы в значительной степени зависит от изменения погодных условий, которые напрямую влияют на эффективность средств обнаружения. Низкая облачность, туманы и осадки значительно затрудняют работу визуальных и оптических каналов наблюдения, которыми пользуются, в частности, мобильные огневые группы. Именно поэтому мы вновь возвращаемся к острой необходимости в разнообразных датчиках и классических радиолокационных станциях (РЛС). Только развитая сеть радаров и радиотехнических средств способна обеспечить круглосуточное обнаружение низколетящих БПЛА и ракет независимо от метеорологических факторов.

– Применение противником баллистического оружия в самое сложное для Украины время – зимой: насколько масштабными могут быть атаки, учитывая ограничения российского производства ракет и помощь союзников Украины в вопросе защиты от баллистического оружия?

– Оценивая потенциальный масштаб зимних баллистических атак, следует учитывать не только накопленные запасы или темпы производства ракет в РФ, но прежде всего технические ограничения средств их применения. Количество активных пусковых установок для комплексов "Искандер-М" и их северокорейских аналогов KN-23, а также боеготовых носителей "Кинжалов" – МиГ-31К – является вполне конкретной и ограниченной.

Именно поэтому мы уже видим реальные возможности противника в плане одновременного залпа: физически россияне не способны выпустить сотни баллистических ракет одновременно. Практический предел одной массированной атаки обычно составляет в среднем от 10 до 20-25 баллистических и аэробаллистических ракет, после чего пусковым комплексам требуется длительное время на перезарядку, обслуживание и смену позиций.

Поэтому зимой противник будет делать ставку не на одномоментный "гигантский залп", а на комбинированные волны – когда баллистические ракеты применяются точечно по критическим узлам в сочетании с крылатыми ракетами и массированными роями БПЛА для перегрузки нашей системы наблюдения и истощения боекомплекта. В этом контексте ключевым фактором защиты остается не только наличие средств ПРО – Patriot PAC-3, SAMP/T – но и бесперебойность поставок противоракет от партнеров для отражения этих математически просчитанных вражеских залпов.

– Есть ли у ВСУ возможность столь же эффективно наносить удары по российским аэродромам стратегической авиации?

– Такая возможность есть, и она системно наращивается за счет украинского ОПК. В частности, компания Fire Point публично заявила о планах выйти на производственные мощности в более чем 100 000 дронов серии FP-1/2 в год – более 8 тысяч единиц в месяц – и это без учета крылатых ракет FP-5, которые уже продемонстрировали успешное боевое применение. Такой масштаб способен создать критическую и постоянную нагрузку на российскую военную инфраструктуру и аэродромы стратегической авиации. В то же время, главными сдерживающими факторами остаются не сами технологии, а способность государства и партнеров финансово обеспечить такие объемы, систематизированная логистика массированного применения и наличие достаточного количества опытных операторов.

– Видите ли вы какой-либо способ принудить страну-агрессора Россию к миру? Если да, в чем он заключается?

– Перенос войны на территорию агрессора – это чрезвычайно важный шаг, но без смены военно-политического руководства в Кремле заставить Россию пойти на мир будет крайне сложно. Российское общество остается глубоко аполитичным и инертным, оно до сих пор отказывается понимать причины и последствия этой войны, а значит, не станет фактором внутреннего давления на режим.

В то же время, следует осознавать стратегическую реальность: в своих нынешних географических размерах и имперской матрице Россия точно не остановится по собственной воле. Соответственно, единственный путь к стабильному миру заключается в таком военно-экономическом истощении врага, которое неизбежно приведет либо к внутриполитическому коллапсу реваншистского режима, либо к фрагментации самой имперской системы.