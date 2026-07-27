В ГУР установили подразделение оккупантов, нанесшее удар по супермаркету в Чернигове: среди жертв — ребенок

Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило подразделение российской армии, нанесшее удар по супермаркету АТБ в Чернигове. В результате атаки погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок, еще 25 жителей города получили ранения.

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В ведомстве заявили, что запуск беспилотника осуществили военные из боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад"". Старшим группы, по информации разведчиков, является Сергунин А. О.

Для атаки оккупанты использовали реактивный беспилотник "Герань-4". По данным разведки, беспилотник с видеокамерой запустили с дронопорта в населенном пункте Навля Брянской области РФ.

На момент публикации продолжается установление непосредственных исполнителей удара и других лиц, причастных к преступлению.

Что известно о погибшем ребёнке

9-летняя Виктория Сребнюк погибла 26 июля в результате падения российского реактивного беспилотника на супермаркет АТБ в микрорайоне ЗАЗ в Чернигове. Вместе с мамой и бабушкой она приехала в город, чтобы купить продукты к своему дню рождения.

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Об этом журналистам рассказал друг семьи Вадим Медведь. По его словам, 6 августа девочке должно было исполниться 10 лет.

Семья Виктории проживает в селе Мохнатин Новобелоуской общины. Отец девочки Андрей Сребнюк — ветеран российско-украинской войны, однако сейчас проживает отдельно.

По словам Медведя, в результате атаки мать девочки получила ожоги 20% тела и находится в реанимации областной больницы. Бабушка ребенка не пострадала. В последний путь убитую оккупантами девочку проведут 28 июля в селе Мохнатин.

Напомним, днём 26 июля российские войска атаковали супермаркет АТБ в Чернигове. В результате удара погибли два человека, в том числе 9-летний ребёнок, ещё 25 человек получили ранения.

Атака повредила здание магазина, гаражное помещение и транспорт. По факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), СБУ проводит досудебное расследование.

Из-за российского удара по супермаркету АТБ в Чернигове понедельник, 27 июля, объявлен Днём траура. В городе будут приспущены флаги.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля российская оккупационная армия продолжила обстрел Харькова. Захватчики применили баражирующий боеприпас "Бандероль" для нанесения удара по жилому дому. В результате атаки погиб человек, также есть много пострадавших.

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