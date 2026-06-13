Полные руины: появились кадры рынка в Днепропетровской области, разрушенного ударом РФ, в результате которого 9 человек получили ранения. Фото

В результате российских атак в Днепропетровской области ранения получили девять человек. Под ударом оказался рынок в Синельниковском районе, где возник пожар, а также жилые дома и транспорт.

Видео дня

Шестеро пострадавших были госпитализированы, состояние одного из них – тяжел. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В результате вражеской атаки на рынок на месте удара вспыхнул пожар. Известно, что удар был нанесен кабами.

Главные истории дня

Российские удары по Днепропетровской области

Всего за сутки Днепропетровская область пережила 20 российских атак. По информации главы ОГА Александра Ганжи, в Синельниковском районе под ударами оказались Васильковская, Николаевская, Петропавловская и Шахтерская общины. В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Кроме того, загорелся рынок.

В этом районе пострадали девять человек. Шестерых из них госпитализировали. Известно, что 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Никопольском районе обстрелам подверглись Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Мировская общины. Там повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В Каменском российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 13 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 118 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 110 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 12 июня, российские оккупационные войска атаковали ферму в Садовской общине в Сумском районе. Пятеро работников получили ранения, часть скота погибла, часть пострадала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!