Россия атаковала Украину 118 БПЛА: силы ПВО сбили почти все, но есть последствия. Фото, видео и все подробности

В ночь на 13 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник задействовал 118 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 110 целей.

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Зафиксированы попадания в ряде мест. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки войск РФ

В ночь на 13 июня (с 18:00 12 июня) противник атаковал 118 БПЛА – ударными "Шахедами" (в частности, реактивными), "Герберами", "Италмасами", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Запускали их россияне из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), ТОТ Донецк, Гвардейское (ТОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 3 ударных БПЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призывают в Воздушных силах.

Последствия российского террора

Николаевская область

Ночью российские войска атаковали Николаев.

"Сегодня ночью российские подонки снова атаковали Николаев. Снова есть пострадавшие: женщина, мужчина и 10-летний мальчик. Ребенок получил острую стрессовую реакцию. Всем оказана необходимая помощь", – рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким утром в субботу.

В областном центре зафиксированы повреждения в жилом секторе.

Продолжается и ликвидация последствий атаки, совершенной оккупантами накануне. Тогда россияне повредили частные дома.

"За эти два дня пострадали уже 8 человек. К счастью, погибших нет. И это самое главное. Россия показывает, что не стремится к миру и продолжает террор против населения. Реагируйте на воздушные тревоги, враг коварен", — призвал Ким.

Днепропетровская область

За сутки российские войска более 20 раз атаковали три района области беспилотниками и авиабомбами.

Пострадали девять человек, рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Синельниковском районе под ударом оказались Васильковская, Николаевская, Петропавловская и Шахтерская громады. Разрушены многоквартирные и частные дома, автомобили. Загорелся рынок. Пострадали 9 человек, из них шестеро госпитализированы. 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Мировская громады. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В Каменском враг нанес удар по инфраструктуре.

Запорожская область

По данным Запорожской ОВА, в Запорожье и Запорожском районе за последние сутки россияне убили одного человека, еще восемь гражданских получили ранения.

За сутки оккупанты нанесли 871 удар по 49 населенным пунктам Запорожской области:

22 авиаудара по Комышевахе, Малокатериновке, Зирнице, Рождественке, Барвиновке, Лесному, Трудовому, Викторовке, Терсянке, Новому Полю, Орехову, Долинке, Одаровке, Копанях, Омельнике, Егоровке, Червоному Яру, Сонячному, Широкому, Панютино, Никольскому и Гиркому.

Комышевахе, Малокатериновке, Зирнице, Рождественке, Барвиновке, Лесному, Трудовому, Викторовке, Терсянке, Новому Полю, Орехову, Долинке, Одаровке, Копанях, Омельнике, Егоровке, Червоному Яру, Сонячному, Широкому, Панютино, Никольскому и Гиркому. 642 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Новоалександровку, Речное, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Воздвижковку, Доброполье, Рыбное, Варваровку и Верхнюю Терсу.

(преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Новоалександровку, Речное, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Воздвижковку, Доброполье, Рыбное, Варваровку и Верхнюю Терсу. 3 обстрела из РСЗО по Новояковлевке, Никольскому и Чаривному.

по Новояковлевке, Никольскому и Чаривному. 204 артиллерийских удара пришлись на Новояковлевку, Речное, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Доброполье, Рыбное, Верхнюю Терсу, Святопетровку, Воздвижевку и Новое Запорожье.

Поступило 61 сообщение о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

Сумская область

Около 2 часов ночи россияне с помощью дрона "Молния" поразили крышу одного из складских помещений в Сумах.

"В результате удара повреждена кровля здания. Предварительно, пострадавших нет", – рассказал городской голова Сум Артем Кобзар.

Также около 04:17 зафиксировано попадание вражеского БПЛА "Молния" в частный жилой дом вЗаречном районе. Повреждены крыша и окна дома. Предварительно, там также обошлось без пострадавших.

На местах происшествий работают соответствующие службы.

Новость дополняется

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг прицельно атаковал дроном ферму в Сумской области. Погибла часть скота. Пострадали пять человек.

Также Россия нанесла удар по железной дороге в Сумской области. Погибла сотрудница УЗ, которая направлялась в укрытие. Ее коллегу госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, впоследствии женщина скончалась в больнице.

Кроме того, россияне коварно нанесли удар по тепловой электростанции ДТЭК, есть погибший и раненый.

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