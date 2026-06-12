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Россия подло ударила по тепловой электростанции ДТЭК, есть погибший и раненый

София Закревская
War
1 минута
1,9 т.
Атакованный врагом энергообъект. Иллюстративное фото
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В пятницу, 12 июня, российские оккупационные войска атаковали одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. Один работник погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Группы ДТЭК. Там не уточнили, в какой области был атакован энергетический объект.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Раненому коллеге оказывается вся необходимая помощь. Желаем скорейшего выздоровления", – отметили в ДТЭК.

Из-за удара РФ оборудование ТЭС подверглось значительным разрушениям.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия совершила почти 230 атак на ТЭС ДТЭК.

Скриншот сообщения ДТЭК в Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня стало известно об очередной атаке российских оккупантов на теплоэлектростанцию компании ДТЭК. ТЭС понесла значительные разрушения.

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