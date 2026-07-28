Дроны атаковали Московскую область: произошел пожар на стратегическом заводе и cкладах логистической компании. Фото и видео

Утром 28 июля Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Эпицентром атаки стал город Чехов, в котором после прилетов начался сильный пожар. Кроме того, БПЛА атаковали Подольск.

Видео дня

По предварительной информации, БПЛА ударили по территории завода "Гидростальконструкция". Также целью атаки мог стать крупный склад 3PL. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Результаты удара по Подмосковью

По данным OSINT-аналитиков и мониторинговых каналов, один из БПЛА попал в трубу на территории завода "Гидростальконструкция" в подмосковном Чехове. На месте попадания произошло возгорание, над промышленной зоной поднялся густой столб чёрного дыма.

Главные истории дня

Жители южной части Подмосковья начали массово публиковать видеозаписи с громким звуком БПЛА и последующим взрывами около 4:00 утра. Вскоре после этого в местных чатах распространились фото и видео задымления. На снимках отчётливо виден плотный чёрный дым, поднимающийся над промышленным районом города.

Аналитики предполагают, атака на Чехов была частью волны БПЛА, заходивших на Москву с южного и юго-западного направлений, пытаясь перегрузить эшелонированную систему ПВО региона.

По информации OSINT-аналитиков, целью удара мог стать логистический комплекс Wildberries в городском округе Чехов (промзона Новоселки). Там расположен крупный распределительный узел, объединяющий склады "Чехов-1" и "Чехов-2", общей площадью около 60 000 кв. метров.

Картографическая веб-платформа NASA FIRMS, которая отображает места возгораний по всему миру практически в реальном времени, подтверждает, что по состоянию на утром 28 июля в Московской области зафиксирован пожар на крупном складе вблизи Подольска.

OSINT-анализ свидетельствует о том, что после атаки БПЛА горит территория Чеховского регенератного завода. Экстренные службы работают на местах, идет ликвидация пожара.

Чеховский регенератный завод специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, производстве шинного регенерата, резиновой крошки, резинового порошка и различных резинотехнических изделий. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий.

В Подольске после атаки горит склад логистической компании 3PL, рядом находится склад Wildberries.

Согласно OSINT-анализу кадров от очевидцев, горит склад компании 3PL по адресу: территория Индустриальный парк Коледино, 1с1. Это независимая логистическая и фулфилмент-компания. Компания принимает товар, хранит его, комплектует заказы, упаковывает, маркирует и организует поставки на другие склады.

Реакция российских властей

Мэр Чехова Михаил Собакин рассказал, что пожар произошел на заводе, который специализируется на переработке и утилизации автомобильных шин. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. Также он заявил, что в результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание на открытой площадке.

Также региональные власти утверждали, что силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к российской столице уничтожили десятки беспилотников.

Что известно о предприятии

ЗАО "Гидростальконструкция" – это крупное промышленное предприятие, исторически специализирующееся на производстве тяжелых металлоконструкций и гидромеханического оборудования.

Основа производства – металлоизделия для инфраструктурных и энергетики объектов. Там производят специализированные конструкции для атомных и гидроэлектростанций.

Влияние предприятия на военные возможности РФ носит косвенный, но стратегически важный характер. Завод обладает мощным станочным парком и цехами крупногабаритной сварки. Мощности завода позволяют выпускать металлокаркасы для военных складов, ангаров хранения техники, ремонтных баз и защищённых объектов промзоны.

Предприятия с таким профилем оборудования в условиях войны часто привлекаются к смежным оборонным заказам, в частности, изготовление противотанковых заграждений, элементов укреплений, противоосколочных экранов и специальных стальных емкостей для хранения горюче-смазочных материалов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 июля ряд российских регионов подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов. Взрывы прогремели в Ростове и Таганроге Ростовской области, а также в Ярославле; БпЛА долетели и до Удмуртии. Среди прочего, были атакованы портовые объекты в Ростове, также сообщается об ударах по железной дороге и нефтебазе "Росрезерва".

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