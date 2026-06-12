Враг прицельно атаковал дроном ферму на Сумщине: пять человек пострадали, погиб скот. Фото
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В пятницу, 12 июня, российские оккупационные войска атаковали ферму в Садовской громаде Сумского района. Пятеро работников получили ранения, часть скота погибла, часть пострадала.
Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, враг нанес удар беспилотником именно в тот момент, когда работники загоняли скот в помещение. Четырем раненым работникам оказали помощь на месте, без госпитализации.
Тяжелые травмы получила 51-летняя женщина. С ожогами ее оперативно госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.
От российской атаки также пострадали животные. Часть скота погибла, еще часть – ранена.
Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 11 июня, российская оккупационная армия нанесла удары с помощью дронов по Сумскому району, а также по городу Сумы. Противник поразил коммунальное предприятие и повредил учебное заведение; вспыхнули пожары.
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