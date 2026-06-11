В Сумах в результате вражеской атаки повреждены предприятие и учебное учреждение: выбиты окна, вспыхнул пожар

Российская оккупационная армия в четверг, 11 июня, с помощью дронов атаковала Сумской район, а также город Сумы. Противник поразил коммунальное предприятие и повредил учебное заведение; вспыхнули пожары.

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Сумская городская военная администрация сообщила об обстрелах в своем Telegram-канале. По состоянию на 16:40 четверга информации о пострадавших не было.

Что известно о вражеских ударах

По Ковпаковскому району Сум враг запустил FPV-дрон. Повреждения получило одно из коммунальных предприятий города.

"Выбито восемь окон здания, незначительные повреждения получили арендованные грузовые автомобили", – поделилась подробностями пресс-служба.

Кроме того, агрессор дважды нанес удар по Стецковскому старостату в Сумском районе. БпЛА (предположительно, типа "Молния") попал в придомовую территорию. В результате этого удара повреждено здание учебного учреждения.

"Произошло возгорание. Пожар локализован", – сообщили в ГВА.

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