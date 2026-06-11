Россия нанесла удар по железнодорожному депо в Конотопе: есть жертва и раненые

В четверг, 11 июня, российские военные нанесли удар по городу Конотоп Сумской области. Целью оккупантов стало железнодорожное депо.

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В результате циничной атаки врага погиб один человек, еще четверо – пострадали. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" (УЗ) Александр Перцовский.

Что известно об атаке РФ

Информацию о российском ударе Перцовский обнародовал на собственной странице в Facebook после 10:00.

"Есть жесткий вражеский удар по Конотопу – по железнодорожному депо. "Шахеды", предварительно реактивные, близко к границе – и от предупреждения не все успели перейти в укрытие", – отметил он.

Известно, что из-за попадания БПЛА есть погибшие и раненые, которых госпитализировали в медицинское учреждение.

"Болезненная потеря – одна наша коллега погибла во время этого удара. Четверо коллег получили травмы, с ними рядом в больнице находятся наши люди, оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Это уже не первая подобная атака российской армии на железнодорожные объекты, поэтому по словам главы УЗ, "сохранение движения в прифронтовых общинах сегодня имеет чрезвычайную цену".

Напомним, ранее российские войска атаковали транспортную инфраструктуру в Запорожской области. В результате удара погиб помощник машиниста, еще один человек получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области. В результате вражеских ударов разрушениям подверглись частный дом и многоэтажка, город частично обесточен. Известно о по меньшей мере трех пострадавших, под завалами многоквартирного дома нашли тело погибшей женщины.

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