Оккупанты атаковали Конотоп на Сумщине: есть пострадавшие, под завалами человек. Фото
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Утром 8 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области. В результате вражеских ударов разрушениям подверглись частный дом и многоэтажка, город частично обесточен.
Известно о по меньшей мере трех пострадавших, под завалами многоквартирного дома может оставаться человек. О последствиях атаки сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
Что известно о последствиях вражеской атаки на Конотоп
О том, что город атакуют российские ударные дроны, Семенихин сообщил вскоре после 5 часов утра понедельника. Били оккупанты по жилым домам и инфраструктуре.
"Половина города без электроэнергии. Москали воюют с гражданскими!" – написал Семенихин.
Как рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров, на Конотоп враг направил несколько БпЛА.
"Под ударом оказалась гражданская инфраструктура – жилой сектор. Есть пострадавшие. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция. Информация о последствиях атаки уточняется", – отметил чиновник.
По меньшей мере одно из попаданий пришлось на частный дом. Еще одно – на жилую пятиэтажку.
По словам Семенихина, под завалами многоквартирного дома остается по меньшей мере один человек. На месте продолжается спасательная операция, задействовано спецоборудование.
"Пока трое травмированных. Их забрали в реанимацию", – добавил Конотопский городской голова в 06:05.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне дрон оккупантов повредил здание хранилища отработанного ядерного топлива на Киевщине.
На вражеский удар оперативно отреагировал Зеленский, назвав атаку "превышением заоблачной наглости РФ" и призвав мир наказать Россию за удар.
Также оккупанты атаковали поселок Балабино на Запорожье. В результате вражеских ударов есть погибшие и разрушения.
Находился под российскими ударами и город Запорожье, из-за атаки он был частично обесточен, вспыхнул пожар, есть погибший.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!