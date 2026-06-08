Оккупанты атаковали Конотоп на Сумщине: есть пострадавшие, под завалами человек. Фото

Утром 8 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области. В результате вражеских ударов разрушениям подверглись частный дом и многоэтажка, город частично обесточен.

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Известно о по меньшей мере трех пострадавших, под завалами многоквартирного дома может оставаться человек. О последствиях атаки сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Что известно о последствиях вражеской атаки на Конотоп

О том, что город атакуют российские ударные дроны, Семенихин сообщил вскоре после 5 часов утра понедельника. Били оккупанты по жилым домам и инфраструктуре.

"Половина города без электроэнергии. Москали воюют с гражданскими!" – написал Семенихин.

Как рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров, на Конотоп враг направил несколько БпЛА.

"Под ударом оказалась гражданская инфраструктура – жилой сектор. Есть пострадавшие. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция. Информация о последствиях атаки уточняется", – отметил чиновник.

По меньшей мере одно из попаданий пришлось на частный дом. Еще одно – на жилую пятиэтажку.

По словам Семенихина, под завалами многоквартирного дома остается по меньшей мере один человек. На месте продолжается спасательная операция, задействовано спецоборудование.

"Пока трое травмированных. Их забрали в реанимацию", – добавил Конотопский городской голова в 06:05.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне дрон оккупантов повредил здание хранилища отработанного ядерного топлива на Киевщине.

На вражеский удар оперативно отреагировал Зеленский, назвав атаку "превышением заоблачной наглости РФ" и призвав мир наказать Россию за удар.

Также оккупанты атаковали поселок Балабино на Запорожье. В результате вражеских ударов есть погибшие и разрушения.

Находился под российскими ударами и город Запорожье, из-за атаки он был частично обесточен, вспыхнул пожар, есть погибший.

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