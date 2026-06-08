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Оккупанты атаковали Конотоп на Сумщине: есть пострадавшие, под завалами человек. Фото

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
723
Оккупанты атаковали Конотоп на Сумщине: есть пострадавшие, под завалами человек. Фото
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Утром 8 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области. В результате вражеских ударов разрушениям подверглись частный дом и многоэтажка, город частично обесточен.

Известно о по меньшей мере трех пострадавших, под завалами многоквартирного дома может оставаться человек. О последствиях атаки сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Что известно о последствиях вражеской атаки на Конотоп

О том, что город атакуют российские ударные дроны, Семенихин сообщил вскоре после 5 часов утра понедельника. Били оккупанты по жилым домам и инфраструктуре.

Оккупанты атаковали Конотоп на Сумщине: есть пострадавшие, под завалами человек. Фото

"Половина города без электроэнергии. Москали воюют с гражданскими!" – написал Семенихин.

Как рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров, на Конотоп враг направил несколько БпЛА.

"Под ударом оказалась гражданская инфраструктура – жилой сектор. Есть пострадавшие. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция. Информация о последствиях атаки уточняется", – отметил чиновник.

По меньшей мере одно из попаданий пришлось на частный дом. Еще одно – на жилую пятиэтажку.

Оккупанты атаковали Конотоп на Сумщине: есть пострадавшие, под завалами человек. Фото
Оккупанты атаковали Конотоп на Сумщине: есть пострадавшие, под завалами человек. Фото

По словам Семенихина, под завалами многоквартирного дома остается по меньшей мере один человек. На месте продолжается спасательная операция, задействовано спецоборудование.

"Пока трое травмированных. Их забрали в реанимацию", – добавил Конотопский городской голова в 06:05.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне дрон оккупантов повредил здание хранилища отработанного ядерного топлива на Киевщине.

На вражеский удар оперативно отреагировал Зеленский, назвав атаку "превышением заоблачной наглости РФ" и призвав мир наказать Россию за удар.

Также оккупанты атаковали поселок Балабино на Запорожье. В результате вражеских ударов есть погибшие и разрушения.

Находился под российскими ударами и город Запорожье, из-за атаки он был частично обесточен, вспыхнул пожар, есть погибший.

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