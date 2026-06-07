Дрон оккупантов повредил здание хранилища отработанного ядерного топлива

7 июня россияне атаковали беспилотником площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Из-за удара повреждено одно из зданий объекта.

Видео дня

Несмотря на разрушения и пожар, пострадавших нет, а радиационный фон остается в пределах нормы. Об этом сообщили в АО "НАЭК "Энергоатом".

По информации "Энергоатома", атака произошла 7 июня в 02:10. Из-за попадания дрона на территории, частично разрушилось здание приема контейнеров. В компании уточнили, что отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

После удара возник пожар площадью 40 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали.

"Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру истинное лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей", – заявили в "Энергоатоме".

Напомним, вечером в пятницу, 5 июня, стало известно об очередной атаке российских оккупантов на теплоэлектростанцию компании ДТЭК. Станция подверглась существенным разрушениям.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия 6 июня ударила по двум катерам Морской поисково-спасательной службы Украины. Транспорт в этот момент выполнял гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!