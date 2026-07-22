"Перенести войну на территорию агрессора": Хмара и Драпатый согласовали совместную позицию по развитию Сил обороны Украины

Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что Украина продолжит усиливать технологическое и ударное давление на Россию. Вместе с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым они уже согласовали общее видение развития Сил обороны и первые шаги по повышению их эффективности.

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Об этом Евгений Хмара сообщил по итогам беседы с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Хмара обозначил приоритеты работы с новым главнокомандующим

"Украина будет продолжать ударное и технологическое давление на Россию всеми средствами. Обсудил это с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-майором Михаилом Драпатым", — написал он в соцсетях.

По словам и. о. министра обороны, во время первой беседы с Михаилом Драпатым они договорились открыто обсуждать все вопросы и решать возможные разногласия исключительно в интересах украинских военных.

Хмара отметил, что уверен в новом главнокомандующем, кандидатуру которого накануне имел честь выдвинуть на эту должность.

"Договорились быть честными друг с другом, все разногласия решать в интересах украинских воинов. Вместе сможем выполнить поручение президента и обеспечить условия для максимальной эффективности наших Сил обороны. Командиры бригад и корпусов озвучили конкретные вызовы, которые стоят перед Силами обороны сегодня", – отметил Хмара.

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Украина будет усиливать удары по военным целям России

По словам Хмары, первоочередными задачами станут поддержка фронта, укрепление международной помощи и наращивание потенциала для переноса боевых действий на территорию государства-агрессора.

"Наши первые шаги – поддержать фронт, усилить поддержку со стороны партнеров, максимально перенести войну на территорию агрессора", – заявил он.

Для реализации этих задач Министерство обороны планирует обеспечить боевые подразделения стабильным и гибким доступом к современным средствам поражения, в частности дальнобойным, а также развивать новейшие технологии и асимметричные решения.

Ставка на технологическое превосходство

Хмара подчеркнул, что главной целью остается обеспечение технологического превосходства украинской армии над российскими войсками и максимальное сохранение жизни украинских защитников.

По его словам, Украина должна масштабировать те решения, которые уже доказали свою эффективность на поле боя.

"Цель неизменна — технологическое превосходство нашей армии над российским врагом и максимальное сохранение жизни людей посредством технологических изменений. Мы должны расширять масштабы того, в чём уже достигли эффективности: deep strike и middle strike, НРК и другие решения, которые сохраняют жизни воинов и более эффективно уничтожают противника", – подчеркнул и.о. министра обороны Украины.

Работа над стратегией завершения войны

Отдельно Хмара сообщил, что вместе с главнокомандующим обсудили долгосрочное видение развития Сил обороны Украины.

По его словам, у них есть общая позиция относительно дальнейшего развития украинской армии, которую поддержал президент Владимир Зеленский.

В настоящее время продолжается работа над стратегией, которая должна определить практические шаги для завершения войны на условиях Украины и принуждения России к долгосрочному миру.

"Работаем над стратегией — практическими шагами, как завершить войну на условиях Украины и заставить Россию пойти на долгосрочный мир. Наша цель — сильная Украина", — подытожил глава Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля Михаил Драпатый официально приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными силами Украины после подписания президентом Владимиром Зеленским соответствующего указа. Также произошли кадровые изменения в командовании. Главком обозначил приоритеты своей работы и рассказал о задачах, которые перед ним поставил глава государства.

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