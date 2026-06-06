Враг атаковал два катера Морской поисково-спасательной службы, есть пострадавшие. Фото

Российская оккупационная армия 6 июня ударила по двум катерам Морской поисково-спасательной службы Украины. Транспорт в этот момент выполнял гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора.

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В результате обстрела есть раненые; количество пострадавших по состоянию на 21:30 не сообщалось. Деталями поделился вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Продолжается эвакуация катерами Военно-морских сил ВСУ", – информировал чиновник.

Что известно о военном преступлении агрессора

Гражданские суда, которые получили поражения, были привлечены к поисково-спасательным задачам и (по законам и обычаям войны) не могут быть целями обстрела.

"Малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции от 1949 года прямо предусматривает защиту судов, используемых государством или официально признанными спасательными организациями исключительно для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи людям на море", – напомнил министр.

Он подчеркнул, что эта вражеская атака доказывает, что РФ сознательно пренебрегает международными нормами и создает прямую угрозу безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море.

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