Оккупанты начали бить по дороге между Сумами и Харьковом: 'Флеш' обратился к водителям

Российские захватчики в последнее время начали копировать украинскую тактику ударов по логистике и сосредоточились на дроновых атаках автотранспорта. Сейчас опасным стало автосообщение на трассе Харьков-Сумы.

Видео дня

Об этом 6 июня сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он призвал водителей и местные власти вместе с военными на местах "думать, что делать".

Что сказал советник министра

"К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами", – отметил Бескрестнов.

По его словам, враг сосредоточил свое внимание на участке трассы в районе райцентра Богодухов, откуда до границы с РФ самая короткая дистанция, всего 20 километров.

"Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно, надо думать, что делать", – добавил советник министра.

Флеш показал соответствующие карту и видео с трассы.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня российские захватчики в очередной раз атаковали Сумскую область, в результате чего пострадали мирные жители и повреждены объекты инфраструктуры. В частности, под ударами оказались энергетические объекты, автозаправочная станция и почтовый транспорт.

Часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Говоря о копировании захватчиками украинской тактики, Сергей Бескрестнов имеет в виду ситуацию в оккупированном Крыму, где уже начался продовольственный кризис, и в розничной торговле исчезают некоторые виды продовольственных товаров, а на другие устанавливаются ограничения. Это – результат того, что украинские защитники взяли под огневой контроль сообщение оккупированного полуострова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!