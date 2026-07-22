"Мы меняли армию не только на поле боя": Сырский подтвердил свое увольнение и рассказал о достижениях в войне

Генерал Александр Сырский подтвердил свою отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Он подвел итоги свой работы, подчеркнув, что при его руководстве украинская армия менялась не только на поле боя.

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Сырский подчеркнул, что видел эту войну с первого дня 2014 года, жил фронтом и знает цену каждого освобожденного километра украинской земли. Итоги свой работы он опубликовал в Facebook.

Итоги работы на должности главкома

Генерал напомнил, что в первые недели полномасштабной войны ему представилась честь командовать обороной Киева, и совместными усилиями столица выстояла. Той же весной, отметил Сырский, была снята угроза полной осады Харькова.

Также генерал напомнил о наступлении на Харьковщине, когда за считанные недели были освобождены Балаклея, Изюм и Купянск. Впоследствии в Донецкой области украинские воины уничтожили самую боеспособную часть российской армии – ЧВК "Вагнер".

"Я принял командование армией в феврале 2024 года в очень сложное время. Продолжилась оборона Авдеевки. Наши подразделения стояли в полуокружении. Одним из первых моих приказов в должности был приказ организованно выйти из города. Это было тяжелое решение. Но я принял его, потому что для меня действовал один главный приоритет: сохранение жизни людей", – отметил Сырский.

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Генерал также напомнил об остановке наступления врага в Харьковской области и проведении Курской операции, когда впервые с начала войны боевые действия перенесли на территорию противника.

В то же время Сырский подчеркнул, что целью украинской армии никогда не была оккупация чужой земли. Операция в Курской области, по словам Сырского, проводилась с целью сорвать подготовленное врагом наступление на Сумы и Харьков, оттянуть его самые боеспособные войска и пополнить обменный фонд, чтобы вернуть наших людей из плена.

"Мы меняли армию не только на поле боя, но и в ее основе. Мы первыми в мире создали отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Вырастили их от отдельных подразделений в систему, которая сегодня дает врагу почувствовать, что безопасных тылов у него нет. Мы построили новую противовоздушную оборону: создали отдельное командование беспилотных систем ПВО, сформировали штатные подразделения экипажей дронов-перехватчиков, выстроили эшелонированную систему прикрытия неба над тылом. То, что еще недавно было экспериментом энтузиастов, сегодня каждую ночь сбивает то, что считалось несбиваемым", – рассказал Сырский.

Наставление новому руководству

По словам Сырского, он передает своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления. Генерал подчеркнул, что на сегодняшний день инициатива остается за украинской армией.

Экс-главком выразил уверенность, что наступление сил обороны Украины будет продолжено, подчеркнув, что для всё для этого есть. Также Сырский подчеркнул, что несмотря на увольнение продолжит заниматься военным делом и будет служить Украине.

"Долгое время нам пытались навязать, что украинцы не способны воевать. Мы доказали, что это не так. Украину защищает героический народ. Наша страна выстоит, если каждый будет делать свое дело так же упорно, как это делает украинское войско", – заявил Сырский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый. По словам Зеленского, совместно с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой уже определено, какой должна быть обновленная структура Генерального штаба ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Зеленский объявил об изменении руководства Вооруженных сил Украины. Вместе с новым военным руководством уже определена будущая структура Генерального штаба, а с Александром Сырским обсуждена передача дел и его дальнейший формат службы.

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