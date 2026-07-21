Для Patriot представили новую, более дешевую версию ракеты-перехватчика PAC-3: что известно о разработке

Американская компания представила новую ракету для системы противовоздушной обороны Patriot, которая должна стать более доступной альтернативой существующим перехватчикам. Разработка призвана повысить эффективность борьбы с воздушными угрозами при меньших затратах.

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Новинка появилась на фоне роста спроса на системы ПВО в мире. Об этом пишет Forbes.

Новая ракета для Patriot

Оборонная компания Lockheed Martin представила новый перехватчик PAC-3 Adapted Capability Effector (PAC-3 ACE), который входит в семейство ракет для системы Patriot. По данным производителя, его стоимость составляет менее половины цены предыдущей модели PAC-3 MSE.

Новая ракета предназначена для перехвата широкого спектра угроз, в частности самолетов, крылатых ракет, а также баллистических ракет малой и ближней дальности. В компании отмечают, что использование проверенного программного обеспечения и интеграция с системой Integrated Battle Command System позволят быстрее развернуть новую разработку среди союзников.

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В Lockheed Martin ожидают, что благодаря уже имеющимся технологическим решениям удастся сократить цикл разработки и оперативно перейти к серийному производству. Также компания планирует привлечь к производству американских и европейских партнеров, чтобы нарастить объемы выпуска и укрепить оборонно-промышленную базу союзников.

Презентация новой ракеты состоялась на фоне проблем с другой программой компании – гиперзвуковой ракетой Dark Eagle. По информации Bloomberg, армия США выявила дефекты качества в производстве, что привело к задержкам поставок. Военные ожидают завершения производства первой партии, однако готовы принять её только после устранения недостатков.

В то же время Управление по вопросам государственной отчетности (Government Accountability Office) предупреждает, что трудности с производством и контролем качества могут повлиять на темпы выпуска гиперзвуковых ракет в США.

На этом фоне спрос на системы Patriot значительно вырос после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В то же время растет потребность в более дешевых решениях для противодействия массовым угрозам, таким как беспилотники и недорогие ракеты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина впервые приблизилась к возможности наладить собственное производство ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Соответствующее политическое решение уже принято. Реализация проекта позволит существенно усилить защиту украинского неба и спасти тысячи жизней.

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