Войска РФ обстреляли Сумскую область и ранили гражданских: повреждены инфраструктура, АЗС и почтовое авто

Российские войска ночью атаковали Сумскую область, в результате чего пострадали мирные жители и повреждены объекты инфраструктуры. Под ударами оказались энергетические объекты, автозаправочная станция и почтовый транспорт.

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Часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Об этом сообщили в Сумской ОГА.

По информации, в результате атак по энергетической инфраструктуре с вечера в отдельных населенных пунктах Сумщины зафиксированы перебои с электроснабжением. Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением подачи света.

После полуночи российский беспилотник попал в автозаправочную станцию в Тростянецкой громаде. В результате атаки пострадала работница АЗС. Женщину госпитализировали, по предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает.

Впоследствии еще один вражеский дрон атаковал почтовый автомобиль на трассе в Сумском районе вблизи Садовской громады. В результате удара ранения получил водитель транспортного средства. Его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, накануне в течение дня в результате российских обстрелов в приграничных громадах области пострадали еще пять человек. По имеющейся информации, тяжелых ранений среди них нет.

На местах ударов работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атак и фиксация повреждений.

Напомним, 6 июня российские войска атаковали Запорожье. В областном центре раздавались взрывы, враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры и промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня РФ нанесла удар по предприятию в Чернигове. Пострадали по меньшей мере восемь человек. Повреждены 23 автомобиля.

Также накануне враг бил по Донецкой области. Известно, что погибли четыре человека, семеро получили ранения.

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