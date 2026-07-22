ВСУ ликвидировали предателя из Хмельницкой области, который пошел воевать за Россию. Фото

Украинские военные в Сумской области ликвидировали предателя из Хмельницкой области, который в 2024 году добровольно ушел на войну на стороне РФ. Речь идет о бывшем жителе города Нетишин Вячеславе Цимбале.

Видео дня

В последние годы он вместе со своей семьей проживал на Донбассе. Об этом сообщили "Крымский ветер" и Facebook-сообщество "Нетишин".

"Груз "200" в Севастополь. Цимбал Вячеслав Анатольевич, прапорщик, 810-я бригада морской пехоты ЧФ России. В 2024 году добровольно подписал договор с Министерством внутренних дел России. Оккупант ликвидирован в Сумской области", – говорится в посте "Крымского ветра".

Земляки опознали убитого оккупанта

Позже на этот пост обратил внимание один из подписчиков сообщества "Нетишин". Он сообщил, что после проверки информации и общения с бывшими одноклассниками выяснилось, что мужчина, которого назвали оккупантом, учился вместе с ним в одной из школ города, а затем еще два года – в другой школе.

Главные истории дня

По его словам, ещё до начала войны тот вместе с семьёй переехал жить на Донбасс и впоследствии встал на сторону оккупантов.

"Обратите внимание, что он пошел убивать украинцев добровольно! Наверное, мечтал дойти до Нетишина, но добрался только до Сумской области… Теперь его жена Наталья получит новую "Ладу", – подчеркнул земляк ликвидированного военного.

Напомним, ранее ВСУ на Купянском направлении ликвидировали российского каскадера и актера Чингиза Додиева, который снимался в пропагандистских проектах и добровольно отправился воевать против Украины. По данным российских СМИ, он погиб еще 3 июня, попав под обстрел.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в Херсонской области уничтожили помещение, из которого российские оккупанты наносили удары с помощью дронов по Херсону. В ходе уничтожения этого здания был ликвидирован один из российских операторов БПЛА, который совершал преступления против человечности и охотился на мирных жителей в Херсоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!