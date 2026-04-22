Россия ударила по транспортной инфраструктуре Запорожья: погиб мужчина, есть раненый

Утром 22 апреля российские войска атаковали Запорожскую область. Под ударом оказалась транспортная инфраструктура.

Видео дня

Известно об одном погибшем, еще один человек получил ранения. О последствиях атаки рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно

Утро среды началось для жителей Запорожья с атаки КАБ и ударных дронов. В области прогремели взрывы.

"В результате вражеского удара по транспортной инфраструктуре один человек погиб. Еще один человек получил ранения", – сообщил Федоров через полтора часа.

Очередная воздушная тревога в Запорожской области этой ночью была объявлена в 03:44. Тогда Федоров писал об "угрозе ударных беспилотников" для региона.

А уже в 03:58 начальник Запорожской ОВА сообщил о взрывах на территории области.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне оккупанты атаковали Богодухов на Харьковщине. В результате атаки пострадали три человека.

Также 21 апреля РФ нанесла массированный удар по Сумах: в городе пострадали 15 человек, среди них – дети.

А на Днепропетровщине в результате вражеской атаки пострадали четыре человека, на местах ударов произошли пожары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!