РФ нанесла массированный удар по Сумам: повреждены многоэтажки и больница. Фото и видео

В ночь на вторник, 21 апреля, российские войска устроили массированную атаку на Сумы. В результате ударов вражеских дронов-камикадзе по городу повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили, вспыхнули пожары.

Под обстрелом оказался Заречный район областного центра. Об этом сообщили в Сумской ОВА и Сумской ГВА.

И.о. городского головы Артем Кобзарь отметил, что на одной из придомовых территорий района зафиксировано более пяти попаданий. Выбиты окна в жилых домах, загорелись машины.

Еще один БпЛА ударил по территории лечебного учреждения, зафиксировано попадание в крышу.

"Информация о пострадавших пока не поступала. Последствия атаки врага уточняются и ликвидируются", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные прокомментировали слухи, которые сейчас активно распространяются в сети об угрозе "полуокружения" Сум оккупантами. Враг действительно увеличил активность на этом участке фронта и пытается продвинуться вглубь нашего государства, однако у россиян нет достаточных сил для масштабного прорыва.

