Россия завозит иностранных бойцов значительно больше Украины. Что делать?

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По сообщению Главного управления разведки МО Украины Россия запланировала привлечь в свою армию в 2026 году 18,5 тысяч иностранцев. Это большая цифра – 50% от месячного плана мобилизации во всей РФ, такого количества людей хватит на 185 штатных штурмовых рот.

Далее текст на языке оригинала.

Про що це говорить:

Росія щукає додатковий ресурс для продовження перманентного наступу піхотою у 2026-му та 2027-му роках. Ворог виділив великий фінансовий та організаційний ресурс для завезення бійців з-за кордону. На даний момент в українському полоні громадяни 48 країн світу, і кількість іноземців в окупаційній армії помітно зростає щомісяця. Ворог намагається уникнути примусової мобілізації за зразком 2022-го року, щоб зберегти для своєї економіки платників податків та робочі руки, уникнути соціально-політичної кризи, тобто ворог планує продовження війни на подальші роки.

А що в Україні?

Станом на 1 липня 2026-го року Україна організовано завезе до 1300 бійців – це буде результат перших шести місяців.

З них 60% тих, кого вже завезли на даний момент – завезли за рахунок приватних коштів кількох українських волонтерів.

Треба віддати належне, держава включилась у роботу, два вповноважених по роботі з іноземцями ТЦК працюють.

Але, очевидно, з такими темпами роботи, навіть якщо результати перших двох місяців буде подвоєно, ми завеземо у 2026-му у 6 разів менше, ніж запланувала Росія.

На даний момент тільки у корпуса "Хартія" знаходиться майже 2 тисяч заявок про готовність негайно прибути в Україну від іноземних бійців, яким необхідно оплатити трансфер.

У нас є усі можливості завезти іноземних бійців не менше, ніж це запланувала Росія. Причому, якість людей, яких ми завозимо – значно вища.

Усі керівники це питання підтримують, міністр оборони М.Федоров та міністр внутрішніх справ І.Клименко особисто контролюють питання.

Але для того, щоб не відставати від Росії, питання завезення іноземних бійців має стати у центрі уваги та швидких узгоджених рішень усього вищого керівництва країни.

Чи можемо ми завозити іноземних бійців стільки ж, скільки Росія чи навіть більше ніж Росія?

Так. Бо нам значно вигідніше завозити добровольців, ніж ловити платників податків на вулицях.

Що робити?

1. По-перше – гроші, а по-друге – процедури їх використання, по- третє – вдосконалення порядку дисципліни та умов контратку для іноземців, яких організованно завозять.

2. Державних коштів потрібно значно більше. І такі витрати потребують певних не простих державних процедур, узгоджень на кількох рівнях, з чим виникають складнощі.

3. Кращим варіантом швидкого збільшення темпів завезення може бути приватні кошти або кошти волонтерсьаих фондів. Я оплатив завезення біля сотні іноземних бійців саме через фонд, завдяки пожертвам небайдужих українців. Але знову таки – скільки можна зібрати на фонд через соцмережі? Тут також потрібна ініціатива держави, типу фонда United 24, який свого часу став двигуном масштабування вироюництва дронів.

4. Часткове фінансування через фонди потрібно навіть у випадку, якщо будуть відкриті закупівлі трансферів за кошти державного бюджету. Додаткові витрати необхідні для забезпечення роботи рекрутінгової системи. Не буду розшифровувати деталі, але без якісного рекрутінгу масове завезення не спрацює.

5. Одночасно потрібні зміни в умови контракту та проходження служби, у порядок виплат для тих іноземців, кого завозять організованно, щоб покращити дисципліну та відповідальність.

6. Таке ключове питання, як завезення іноземців на фронт має отримати швидку додаткову підтримку від держави. Ця проблема має єднати усю державу та усіх керівників, незалежно від стосунків між ними.

Для України залучення іноземців це не просто питання ведення бойових дій та зупинки російського наступу – це питання фізичного виживання української нації.