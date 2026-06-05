Превращение Украины в неотъемлемую часть западного пространства безопасности и экономики является не актом альтруизма, а безальтернативным прагматическим расчетом Запада для стабилизации континента, сохранения трансатлантического единства и закладки длительного мира на десятилетия вперед.

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Що ще мусить зробити воєнний злочинець Путін в Україні, щоб на Заході прокинулись, і нарешті почали розуміти, що російсько-українська війна стосується і їх безпосередньо? В той час, як Європа готується до традиційних літніх відпусток та закордонних вояжів, українці "відпочивають" під російськими ракетами. Пекельне пекло, яке Московія створила для України, є прямим наслідком тривалого зволікання Заходу і його бажання уникнути прямої конфронтації з Російською Федерацією.

І це тоді, коли повномасштабна війна Росії проти України вже давно вийшла за межі локального чи навіть регіонального конфлікту, перетворившись на глобальну кризу безпеки, де кожна поступка озвірілому агресору лише ще більше наближає пряме зіткнення Кремля з Північноатлантичним альянсом.

Поки західні суспільства перебувають у полоні ілюзії дистанційованості, вважаючи, що географічний буфер надійно захищає їх від руйнівного вихру війни, Путін послідовно та цілеспрямовано тестує "червоні лінії" демократичного світу.

Жорстока війна, яку Московія так довго веде в Україні, є не просто актом геноциду проти українського народу, а демонстраційним полігоном нового тоталітаризму, який прагне зламати хребет чинному міжнародному правопорядку.

Кожен день зволікання з наданням максимально необхідної військової допомоги Україні, кожен день, проведений Заходом у стані політичного розслаблення та внутрішніх дискусій, безпосередньо конвертується в людські втрати на фронті, руйнування критичної інфраструктури і посилення стратегічних позицій агресора. Що сприймається у Кремлі як слабкість демократичного світу і пряме запрошення до подальшої експансії, адже диктатори зупиняються лише там, де їх зупиняє переважаюча сила.

Війна Росії проти України – не регіональний конфлікт, як це хоче видати Москва, а стратегічна загроза для всієї європейської цивілізації. Дії Путіна та його злочинного оточення мають чітко визначений цільовий характер: знищення української нації як суб’єкта міжнародних відносин та руйнація Української держави як ефективного політичного організму.

У цьому сенсі останні терористичні обстріли Києва є не випадковими епізодами, а свідомою частиною системної стратегії Москви, що поєднує класичну військову агресію з терористичною тактикою масового залякування цивільного населення.

Вибухи в житлових районах, ракетні удари по критичній інфраструктурі, підриви енергетичних та транспортних вузлів – усе це має на меті не лише фізичне знищення об’єктів, а й психологічний злам суспільного духу, деморалізацію і примус до капітуляції.

На тлі цих злочинних дій не може залишатися без уваги фактична неефективність нинішньої політики західної підтримки. Напівзаходи, точкові санкції, декларативні заяви про солідарність та обмежена військова допомога не здатні зупинити злочинну державу, яка свідомо обрала шлях тотальної агресії.

Система міжнародних стримувань і балансів, що колись функціонувала в умовах Холодної війни та "ядерної дипломатії", не просто дала збій, а фактично зруйнована. Оскільки Росія замінила раціональну логіку стримування стратегією свідомого ядерного шантажу та руйнування міжнародного права.

Московія під керівництвом Путіна відкидає традиційні правила політичного діалогу, заперечує будь-які компромісні рішення та постійно діє як держава-терорист. Ігнорування цієї реальності є морально неприйнятним і стратегічно небезпечним для колективного Заходу.

Сьогодні європейські держави і Сполучені Штати опинилися перед вибором: або продовжувати обережні, але практично неефективні кроки, або радикально переосмислити концепцію підтримки України як ключового фронту цивілізаційної безпеки.

Продовження нинішньої політики дозованої напівдопомоги означає не просто пасивне спостереження за руйнуванням України, а фактичну згоду зі знищенням великої європейської нації, яка має право на існування, суверенітет і демократичний розвиток.

Історичний досвід свідчить – національні катастрофи, що розпочинаються в одному регіоні, швидко набувають континентального масштабу. Падіння України означатиме не лише геополітичну поразку, а моральне й безпекове банкрутство Європи.

Варто розуміти, що переговори з терористичною державою, яка веде війну методами тотального геноциду, є ілюзією. Спроби домовитися з Кремлем про мир за умови обмежених поступок не просто не спрацюють – вони тільки підсилюють агресора, даючи йому час на перегрупування, переозброєння і підготовку нових ударів.

Єдино ефективним шляхом протидії є посилення здатності України відбивати агресію, знищувати терористичні сили московитів та мінімізувати шкоду цивільному населенню.

Це означає значне розширення військової допомоги, постачання сучасних озброєнь, більше надання розвідувальної та логістичної підтримки, а також координацію економічного та енергетичного тиску на Росію.

Колективний Захід має засновувати свою політику на принципах захисту прав націй, цивілізаційних цінностей та життя мільйонів невинних людей.

Тривале спостереження за руйнуванням України не лише аморальне, але й стратегічно короткозоре. В умовах сучасної багатовимірної війни агресор не обмежується військовим фронтом: він використовує інформаційні атаки, енергетичний шантаж, економічні механізми і терористичні удари по цивільних об’єктах. Без рішучої відповіді Захід ризикує опинитися перед обличчям аналогічної загрози у власних столицях.

Сучасна геополітична логіка вимагає радикальної переоцінки глобального контексту. Україна не просто потребує підтримки – вона є першою лінією оборони Європи і західного світу від навали московської орди.

Боротися з терористичною Росією можна лише комплексно: військово, економічно, політично і морально. Відмова від цього підходу або будь-які половинчасті рішення приречені на провал.

Історія вже неодноразово демонструвала, що терористи та агресори, яких прагнуть умиротворити шляхом поступок, розв’язують війну за своїми правилами. Єдиним засобом захисту себе та всієї європейської цивілізації є рішуча, всебічна і координована підтримка України до повної поразки агресора.

Моральна складова надання справжньої допомоги Україні надзвичайно важлива. Продовження ігнорування цього загрожує не лише українській нації, а й безпеці всього Європейського континенту.

Адже важливо розуміти, що з терористами, які прийшли тебе вбивати, неможливо домовитися. Їх можна тільки знищити, і з цього повинен виходити західний світ, якщо сам не хоче бути знищений терористичною Росією.

Сучасна Європа стоїть перед випробуванням власної політичної волі, моральної стійкості та здатності до стратегічного мислення, оскільки глобальні безпекові виклики та внутрішні розбіжності вимагають від неї рішучих дій замість традиційної глибокої стурбованості.

Запекла боротьба українського народу за свою незалежність стає водночас випробуванням і для всього колективного Заходу. Або він стає активним захисником демократичного порядку і прав націй, або потрапляє в пастку політичної інертності, яка в результаті дуже дорого буде коштувати всім.

У цій перспективі питання підтримки України – не допомога якійсь чужій країні, а довгострокова, стратегічна та безальтернативна інвестиція у безпеку Заходу, цивілізаційне виживання та історичну справедливість.

Це інвестиція в безпеку кардинального переосмислення самої природи західної стратегії, яка занадто довго перебувала в полоні доктрини "керування ескалацією", замість орієнтації на перемогу та перехоплення стратегічної ініціативи, яка здатна раз й назавжди позбавити агресора інструментів шантажу та силового залякування.

Нині європейська архітектура безпеки, вибудувана після Другої світової війни, тримається виключно на стійкості українського фронту. Падіння чи суттєве послаблення цього заслону запустить незворотний процес деградації НАТО та Європейського Союзу як дієвих безпекових та політичних блоків.

Капітуляція Заходу перед агресією терористичної Російської Федерації продемонструє іншим ревізіоністським силам у світі, що ядерний шантаж і порушення кордонів є ефективними інструментами досягнення злочинних цілей.

І стратегічна зрілість Заходу зараз полягає в переході від "глибокого співчуття" Україні, яке повністю вже себе дискредитувало, до активної стратегії стримування, де повноцінна військова та економічна інтеграція України є єдиним реальним гарантом довготривалого миру на Європейському континенті.

Захід просто приречений пройти через болісну трансформацію геополітичного мислення і неминуче перейти до прагматичної реальної політики, коли Україна більше не сприймається як об'єкт гуманітарної опіки, а стає наріжним каменем нової архітектури європейської безпеки.

Попередня парадигма стримування через замирення агресора остаточно дискредитувала себе, продемонструвавши, що дефіцит рішучості лише провокує подальшу експансію тоталітаризму та критично дестабілізує глобальний правопорядок.

У поточних реаліях стратегічна зрілість євроатлантичної спільноти вимірюється не тільки обсягами фінансової допомоги, а готовністю до довгострокового інституційного інтегрування України, оскільки утворення "сірих зон" на сході Європи автоматично генерує постійну загрозу великої війни.

Військова інтеграція, що передбачає повну сумісність оборонно-промислових комплексів і розширення безпекових гарантій, у поєднанні з глибокою економічною інтеграцією, є єдиним дієвим інструментом створення неприйнятної ціни агресії для злочинного режиму диктатора Путіна.

Перетворення України на невіддільну частину західного безпекового та економічного простору є не актом альтруїзму, а безальтернативним прагматичним розрахунком Заходу задля стабілізації континенту, збереження трансатлантичної єдності та закладання основи для тривалого миру на десятиліття вперед.