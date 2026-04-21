Оккупанты атаковали Богодухов на Харьковщине: есть пострадавшие. Фото

Катя Поплюйко
Оккупанты атаковали Богодухов на Харьковщине: есть пострадавшие. Фото

Военные российской оккупационной армии нанесли удар по Богодухову Харьковской области. Агрессор направил на город ударный беспилотник.

В результате атаки пострадали три человека. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Враг снова атаковал Богодухов. В результате обстрела БпЛА получила травмы 46-летняя женщина, острая реакция на стресс – у 18-летней и 83-летней женщин", – говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали Богодухов на Харьковщине: есть пострадавшие. Фото

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Оккупанты атаковали Богодухов на Харьковщине: есть пострадавшие. Фото

Также, из-за действий российских захватчиков, повреждены два жилых дома, хозяйственная постройка. На месте атаки работают экстренные службы.

Оккупанты атаковали Богодухов на Харьковщине: есть пострадавшие. Фото

Ситуация на Харьковщине

Ранее Олег Синегубов рассказывал об оперативной ситуации на Харьковщине. По его словам, противник регулярно осуществляет атаки дронами и наносит удары по энергетическим объектам, линиям электропередач и автозаправкам.

Самые интенсивные обстрелы фиксируются на севере области, в частности в Богодуховском районе.

Предыдущие атаки по городу

Напомним, в понедельник, 20 апреля, в Богодухове тоже было неспокойно. Государство-агрессор РФ атаковало автозаправку, там поднялся пожар. Пострадали трое гражданских мужчин 43, 45 и 64 лет. Раненых доставили в больницу.

А 18 апреля захватчики ударили беспилотником по жилому дому в городе Богодухов, из-за чего гражданские люди получили ранения. В результате удара были повреждены три частных дома и хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 21 апреля, войска РФ устроили массированную атаку на Сумы. В результате ударов вражеских дронов-камикадзе по городу повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили, вспыхнули пожары. Также есть пострадавшие.

