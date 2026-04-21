Оккупанты атаковали Богодухов на Харьковщине: есть пострадавшие. Фото

Военные российской оккупационной армии нанесли удар по Богодухову Харьковской области. Агрессор направил на город ударный беспилотник.

В результате атаки пострадали три человека. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Враг снова атаковал Богодухов. В результате обстрела БпЛА получила травмы 46-летняя женщина, острая реакция на стресс – у 18-летней и 83-летней женщин", – говорится в сообщении.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Также, из-за действий российских захватчиков, повреждены два жилых дома, хозяйственная постройка. На месте атаки работают экстренные службы.

Ситуация на Харьковщине

Ранее Олег Синегубов рассказывал об оперативной ситуации на Харьковщине. По его словам, противник регулярно осуществляет атаки дронами и наносит удары по энергетическим объектам, линиям электропередач и автозаправкам.

Самые интенсивные обстрелы фиксируются на севере области, в частности в Богодуховском районе.

Предыдущие атаки по городу

Напомним, в понедельник, 20 апреля, в Богодухове тоже было неспокойно. Государство-агрессор РФ атаковало автозаправку, там поднялся пожар. Пострадали трое гражданских мужчин 43, 45 и 64 лет. Раненых доставили в больницу.

А 18 апреля захватчики ударили беспилотником по жилому дому в городе Богодухов, из-за чего гражданские люди получили ранения. В результате удара были повреждены три частных дома и хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 21 апреля, войска РФ устроили массированную атаку на Сумы. В результате ударов вражеских дронов-камикадзе по городу повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили, вспыхнули пожары. Также есть пострадавшие.

