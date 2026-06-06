'Враг гибнет о линию обороны': Трегубов рассказал, где наибольшая активность военных РФ и что происходит под Купянском

Российские захватчики не прекращают давить на позиции украинских военных, в частности, значительная активность оккупантов сейчас фиксируется на Лиманском направлении. В то же время Силы обороны останавливают продвижение россиян и наносят им большие потери.

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Об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. Он добавил, что сложная ситуация также наблюдается в районе Купянска.

Враг активизируется, но не достигает значительного продвижения

"По состоянию на сейчас наибольшая активность россиян – на Лиманском направлении.... Для россиян Лиманское направление крайне важно в их планах по заходу на Славянско-Краматорскую агломерацию, но там они вообще не продвигаются. Они там просто гибнут об украинскую выстроенную линию обороны", – объяснил Трегубов.

По словам военного, ситуация на Купянском направлении остается более напряженной. В частности, на восточном берегу реки Оскол российские войска продолжают активно давить, накапливают силы и сосредотачивают значительное количество подразделений беспилотных систем, пытаясь наносить удары по украинской логистике.

"Это проблема, но это проблема, с которой мы боремся", – отметил он.

Как отметил представитель группировки Объединенных сил, российские войска пытались прорваться в город на правом берегу реки Оскол, однако существенных успехов не достигли. Попытки продвижения осуществлялись через Голубовку и районы западнее нее, а также с выходом к окраинам города, однако закрепиться там не удалось.

В то же время на Волчанском направлении фиксируется интенсификация боевых действий, хотя общая ситуация остается контролируемой. В то же время на Великобурлукском направлении российские силы перешли к обороне, пытаясь усилить свои позиции.

"В последний месяц им там не везло настолько, что под их контролем по сути остался один поселок", – отметил он.

Напомним, ранее Трегубов рассказывал, что весеннее наступление противника постепенно теряет интенсивность, а на части направлений оккупационные войска вынуждены отходить под давлением Сил обороны Украины. В ВСУ фиксируют снижение результативности атак несмотря на их высокое количество. Наиболее заметные изменения наблюдаются на Лиманском, Купянском и Великобурлукском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, что российские захватчики два месяца подряд накапливали резерв, и теперь, имея большие силы на подступах к Купянску, усиливают давление на Лиманском направлении. Но несмотря на достаточно активные пехотные штурмы, общая ситуация на направлении "достаточно стабильная", считают украинские защитники.

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