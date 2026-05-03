'До марта враг зализывал раны': в ВСУ назвали два фактора, которые осложняют ситуацию под Купянском

Российские захватчики два месяца подряд накапливали резерв, и теперь, имея "большие силы" на подступах к Купянску, "усиливают давление" на Лиманском направлении. Но несмотря на достаточно активные пехотные штурмы, общая ситуация на направлении "достаточно стабильная", считают украинские защитники.

На подступах к Купянску враг "каких-то особых успехов не имеет". И вообще на направлении "неплохо налажена оборона", рассказал представитель группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов.

"Они накапливали личный состав, и, собственно, потенциал для наступательных действий. И с февраля по март, когда как раз была снижена интенсивность, они зализывали раны, подкупали людей и сейчас их бросили в бой", – объяснил военный.

Важное направление

В целом направление считается важным для врага, потому что "открывает путь к Краматорско-славянской агломерации", которая "является ключевой в российских планах", отметил Виктор Трегубов.

Для давления на Купянск российские захватчики используют Голубовку (населенный пункт к северу от города) – именно оттуда оккупанты пытаются "просачиваться" в Купянск.

Много россиян

По словам военного, россияне по-прежнему пытаются давить "почти с трех направлений", и сегодня украинским защитникам "немного труднее, чем тогда, когда Голубовка была более контролируемой". Эта проблема "уже существует несколько недель".

"Так же, как и на востоке – я имею в виду восточный берег реки Осткил. Поэтому россияне уже почти с трех направлений активно пытаются лезть. Здесь мы в курсе проблемы, в курсе того, как с ней бороться. Просто вопрос в том, что россиян много", – объяснил украинский защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Купянске украинские военные без участия пехоты уничтожили опорный пункт россиян, применив исключительно роботизированные системы и дроны. В результате операции были ликвидированы оккупанты и уничтожен склад боеприпасов врага.

