В Купянске ВСУ уничтожили опорный пункт врага с помощью роботов. Видео

В Купянске украинские военные без участия пехоты уничтожили опорный пункт россиян, применив исключительно роботизированные системы и дроны. В результате операции были ликвидированы оккупанты и уничтожен склад боеприпасов врага.

Об этом 1 мая сообщила пресс-служба подразделения "Хартия". Военные отметили, что это пример новой тактики ведения войны.

Как проходила операция

Успешную операцию по уничтожению отделения российских оккупантов провел в феврале этого года полк "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Как рассказали в подразделении, военные РФ закрепились в одном из домов Купянска, который использовали как опорный пункт.

Для поражения цели наши защитники применили различные типы БПЛА – ударные беспилотники с гранатометами, дроны-камикадзе со взрывчаткой и другие роботизированные системы. Все эти работы зачистили здание от российских оккупантов.

"По результатам операции опорный пункт россиян разрушен, личный состав ликвидирован, склад боеприпасов уничтожен", – рассказали в "Лаве".

В чем уникальность операции

Уникальность этой операции заключается в том, что в ходе ее проведения ни один украинский военный не находился непосредственно на поле боя.

В то же время за ней стоят десятки специалистов: разведчики, операторы, инженеры, механики и связисты.

В подразделении отметили, что это пример новой тактики ведения войны.

"Это новое качество украинского войска – технологического, основанного на эффективности, планировании и подготовке", – отмечают военные.

Что известно о полку "Лава"

Полк "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" – это роботизированное подразделение, которое работает с воздушными беспилотниками и наземными роботизированными комплексами (НРК).

Его создали в сентябре 2025 года как батальон и уже в 2026 году подразделение было масштабировано до полка. Благодаря этому подразделение планирует нарастить количество ударов в глубину вражеского тыла.

"Лава" также развивает собственные технологии – в частности интеграцию искусственного интеллекта и новые боевые решения для использования роботизированных систем. Для создания новых образцов техники полк использует собственные R&D-лаборатории.

