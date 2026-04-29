Силы беспилотных систем поразили вертолеты Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ

В среду, 29 апреля, Силы беспилотных систем Украины совместно с ЦСО СБУ "А" ударили по российскому вертолетному аэродрому в Воронежской области. В результате атаки были поражены два российских вертолета Ми-28 и Ми-17.

Об этом сообщил командующий СБС Украины Роберт "Мадьяр" Бровди. Вместе с летающими машинами былликвидирован и один из бортмехаников.

Что известно

Как стало известно, полевой взлетно-посадочный аэродром находился более чем в 150 км от линии фронта. Согласно сообщению военного, на нем находилось четверо вертолетов Ми-28 и Ми-17: машины проводили заправку керосином ипроходили межполетный техосмотр.

Машины были атакованы дронарями сводных экипажей 429 обр "Ахиллес" и 43 оабр, в совместно разработанной операции с ЦСО "А". Судя по опубликованным кадрам, удары были нанесены в заднюю центральную часть моторного отделения, минуя лопасти несущего винта.

Отмечается, что в результате атаки был уничтожен минимум один из бортмехаников, который на момент атаки находился возле одного из критических апратных участков.

По чему был нанесен удар

Заметим, что Ми-28 "Ночной охотник" – это специализированный штурмовой всепогодный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники и живой силы противника. Управляется машина двумя людьми: пилотом и стрелком штурманом.

Вертолет вооружен 30-мм автоматической пушкой, управляемыми противотанковыми ракетами "Атака", неуправляемыми ракетами и ракетами "воздух-воздух". Имеет мощное бронирование кабины и продвинутые системы ночного видения.

В то же время Ми-17 – многоцелевой военно-транспортный вертолет, который являетсяглубокой модернизацией вертолета Ми-8. Машина используется в основном для перевозки десанта или грузов, или как вооруженная версия может действовать вблизи линии фронта в качестве машины прикрытия с воздуха. Он способен перевезти до 36 десантников или четырех тонн груза.

Напомним, за 16 дней апреля подразделения Сил беспилотных систем уничтожили 16 средств противовоздушной обороны и радиолокационных станций российских войск. Среди пораженных целей – зенитные ракетные комплексы различных типов и РЛС.

