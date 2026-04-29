Путина подталкивают к окончанию войны, а тот боится, что его 'грохнут'. Интервью с Курносовой

Понимая непростую ситуацию, в которой оказалась экономика страны-агрессора России из-за войны против Украины, часть экспертов в Кремле пытаются убедить главу Кремля Владимира Путина в том, что войну необходимо завершать, не дожидаясь достижения "целей СВО", а прямо сейчас, на текущей линии разграничения. Но диктатор по-прежнему хочет победить в Украине любой ценой. Всем очевидно, что с Путиным невозможно договариваться, и лучшим выходом из ситуации мог бы стать "дворцовый переворот", если российские элиты будут готовы пойти на такой шаг.

Присутствие Путина на саммите Большой двадцатки было бы вполне законным, ведь РФ до сих пор является членом G20. Но, учитывая огромный страх диктатора за свою жизнь, опасность быть "грохнутым" во время длительного авиаперелета, можно спрогнозировать, что его на саммите не будет. Тем временем, у россиян нарастает желание избавиться от Путина как можно быстрее, но реализуется оно не завтра.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Аналитики The New York Times пришли к выводу, что на сегодняшний день ни Россия, ни Украина не имеют четкого плана относительно победы или длительного мира. Они считают, что это происходит на фоне отсутствия прогресса в переговорах и снижения роли США в урегулировании войны. В результате война превращается в изнурительное противостояние. Согласны ли вы с такими выводами, в частности, с той их частью, которая посвящена Кремлю?

– Только отчасти, потому что есть часть экспертов внутри России, которые понимают, что нужно заканчивать войну по линии соприкосновения, и есть Путин, который к этому не готов. Я думаю, что все усилия сейчас направлены на то, чтобы убедить его в том, что необходимо ее закончить именно на том месте, где сейчас стоят войска.

– В чем главный мотив, главная причина, почему это должно произойти?

– Главная причина? Потому что с экономикой все плохо, и у России сейчас просто нет денег для того, чтобы продолжать войну. Но Путин не готов с этим согласиться, потому что он хочет победить любой ценой. Но я думаю, что все танцы вокруг Путина сейчас направлены именно в эту сторону.

– То есть вокруг Путина до сих пор продолжают танцевать? Или уже сформировались какие-то рычаги влияния, более жесткого давления на него? Есть ли такие рычаги у его окружения, есть ли они у того же Трампа?

– У Трампа такие же рычаги, конечно же, есть, и у Си Цзиньпина такие рычаги, конечно же, есть, а у окружения Путина пока таких рычагов нет. Потому что единственным рычагом такого рода мог быть шарфик вместе с табакеркой ("шарфик и табакерка" – условный дворцовый переворот. Именно при помощи этих предметов в 1801 году был убил император Павел I. – Ред.). Но это уже не рычаг, а конкретный способ решить проблему.

Но пока еще не видно того фон Штауффенберга (участник покушения на Гитлера. – Ред.), который готов был бы это выполнить.

– Кремль якобы сообщает обо всех фактах общения Трампа с Путиным, однако у журналистов возникли сомнения в том, что это действительно так. Даже из высказываний самого Трампа можно сделать вывод, что они могут общаться намного чаще, что есть некое неформальное общение. Допускаете ли вы это? Если да, почему в таком случае и Трамп, и Путин это скрывают?

– Знаете, все-таки Трамп – такой толстый тролль, что невозможно все то, что он говорит, принимать за чистую монету. Да, вполне возможно, что многие вещи для него лишь способ разогреть ситуацию вокруг каких-то вещей, а не реальность.

Поэтому всегда нужно учитывать: многие вещи из того, что говорит Трамп, сказаны для усиления пиаровской составляющей, чтобы получить те или иные результаты. Поэтому я бы не относилась к этому как к достоверному факту.

– В таком случае слова Трампа о том, что присутствие Путина на саммите Большой двадцатки "было бы полезным", тоже могут быть частью пиара?

– Вы меня простите, конечно, но Россию с Большой двадцатки еще никто не исключал, поэтому то, что Россия может присутствовать на этом заседании – это данность. Другое дело, что Путин вряд ли поедет, просто потому что он боится так далеко лететь. Но это уже про другое, это про его страхи, про то, что он боится, что во время перелета его просто грохнут.

Но в любом случае, Россия кто-то, неважно, кто, но будет участвовать в заседании Большой двадцатки просто потому, что ее никто из G20 не исключал.

– В таком случае может ли Россия быть исключена из Большой двадцатки?

– На мой взгляд, сегодня для этого не хватит голосов.

– Кто будет против?

– Я думаю, что и Бразилия будет против, Китай будет против. Но опять-таки, вопрос не в том, присутствует ли Россия в Большой двадцатке или отсутствует. Вопрос в том, что сегодня, пока Путин у власти, с Россией в принципе невозможно ни о чем договариваться. Поэтому то, что присутствие России в Большой двадцатке не принесет никаких реальных результатов – это безусловный факт.

Но это означает для нас для всех только то, что мы должны максимизировать усилия, чтобы заинтересовать, в том числе российские элиты, в отстранении Путина от власти.

– Последний вопрос касается непосредственно ситуации внутри России, в частности, рейтинга Путина, который снижается уже седьмую неделю подряд. В Институте изучения войны видят причину в том, что люди недовольны колоссальными военными потерями и агрессивной цензурой. Одновременно в CNN написали о том, что якобы Москва столкнулась со вспышкой недовольства, а правоохранительные органы начали новую волну громких политических рейдов и арестов, чтобы противостоять этому движению. Согласны ли вы с такими выводами экспертов?

– Ну, то, что в России сегодня много недовольных тем, что делает Кремль – безусловно, это так. Основная эмоция, которую россияне испытывают в отношении войны – скорее бы все это закончилось. Это первое.

Второй момент, который, конечно же, очень сильно возмущает людей, это экономические сложности и падение уровня жизни. Также, безусловно, очень важная для всех история – это ограничения интернета. Все это вместе создает напряжение внутри страны и усиливает желание россиян избавиться от Путина как можно быстрее. Но вопрос в другом. То, что такое желание есть – это безусловно. То, что такое желание может перерасти в какой-то бунт против действующей власти - это тоже вероятно, но вряд ли это произойдет завтра.

– Ольга, мы помним, насколько ранее для Путина был важен высокий уровень поддержки, по крайней мере, тот уровень, который показывают российские социологи. Можно ли говорить о том, что это падение, которое наблюдается не первую неделю, может подвигнуть его к каким-то действиям популистского характера внутри страны?

– Уровень поддержки очень важен для любого диктатора, а Путин, безусловно, является диктатором. Другой вопрос, что публикует падение рейтингов ВЦИОМ, который находится на контракте с администрацией президента Путина. Это означает, что эти публикации на руку администрации президента.

Почему это так? Потому что это некий способ разговаривать с Путиным через падение его рейтингов. ФСБ хочет дальнейшего ужесточения ситуации внутри страны, новых посадок, дальнейших ограничений интернета, а администрация президента хотела бы сделать небольшое отступление по блокировкам интернета. Поэтому идет борьба за Путина.

Но пока, как мы видим, Путин поддерживает силовиков, и во время последнего выступления он объяснял, что ограничения интернета являются необходимыми. Поэтому я думаю, что пока администрация президента в противостоянии с ФСБ проигрывает.