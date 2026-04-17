'Отпето' 16 ЗРК и РЛС: 'Мадьяр' рассказал об удачной 'охоте' на технику врага. Видео

За 16 дней апреля подразделения Сил беспилотных систем уничтожили 16 средств противовоздушной обороны и радиолокационных станций российских войск. Среди пораженных целей — зенитные ракетные комплексы различных типов и РЛС.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди, также известный как "Мадьяр". Также он поделился кадрами удачной работы украинских дронов.

"Отпето 16 ЗРК и РЛС за 16 суток апреля. В Мариуполе Птицами СБС подстрелен очередной ЗРГК "Панцирь-С1"", – сообщил он.

По его словам, среди последних пораженных целей – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который "поймали" во временно оккупированном Мариуполе. Этот комплекс оккупанты использовали для прикрытия военных объектов и систем ПВО большой дальности.

"Средство противовоздушной обороны, самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, который считается в чертовой армии наиболее эффективным в противодействии дальнобойным БПЛА", – уточнил Мадьяр.

Всего за апрель дронари уничтожили по одной РЛС С-400 "Триумф", РЛС П-37 "Меч" и РЛС "Зоопарк". Также поражено несколько зенитных ракетных комплексов, в частности "Бук-М1", "Бук-М3", "Тор-М1", "Тор-М2", "Панцирь-С1" и "Оса", а также установка ЗУ-23-2 на базе МТЛБ.

Напомним, украинские пограничники из подразделения СТРИКС провели боевую операцию на Белгородском направлении и уничтожили российскую пехоту вместе с техникой. Удары нанесли с помощью беспилотников и дистанционного минирования, операция состоялась во время выполнения плановых задач.

Также OBOZ.UA сообщал, украинские защитники не прекращают уничтожать военную технику и другие важные средства оккупантов. Недавно целью наших бойцов стали антенны связи, которые враг устанавливает на деревьях.

